«Путин и Москва несут ответственность». Столтенберг ответил Папе римскому на заявление о том, что Россию «спровоцировали» на войну 16 июня, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за войну в Украине несет только страна-агрессор Россия и диктатор Владимир Путин.

Таким образом Столтенберг прокомментировал заявление Папы римского о том, что Путина «возможно спровоцировали» на вторжение, пишет Guardian.

«НАТО — это оборонительный альянс, а война в Украине — это война президента Путина», — сказал он.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО уже много лет, поддерживает независимое суверенное государство в Европе — Украину.

«Это никому не угрожает. Это не провокация. И это то, что мы продолжим делать. Именно президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против Украины», — сказал он.

Генсек также отметил, что «все страны имеют право выбирать свой собственный путь без вмешательства извне» и НАТО планирует комплексный пакет помощи для Украины.

19 мая Папа римский заявил, что война России против Украины «может быть, была как-то либо спровоцирована, либо не предотвращена», а также намекнул, что причиной вторжения могло быть «расширение НАТО».

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