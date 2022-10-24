«Очень внимательно следим». Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия Россией 24 октября, 14:52 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Риск любого применения ядерного оружия против Украины низок, но потенциальное воздействие его применения и последствия очень велики, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает DW.

«Мы очень внимательно следим за тем, что они (страна-агрессор РФ — ред) делают, и проявляем бдительность. И особенно сейчас, когда они собираются проводить ядерные учения. При этом риск любого применения ядерного оружия против Украины низок. Однако потенциальное воздействие его применения и последствия очень велики», — сказал он.

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По словам генсека, к риску применения ядерного оружия «должны отнестись серьезно».

Столтенберг заявил, что РФ ожидают серьезные последствия, если она применит ядерное оружие в Украине.

«Напоминаем России о том, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому никогда не стоит начинать. Пока мы не наблюдаем никаких изменений в их ядерной политике и ядерной готовности», — сказал он.

Отвечая на вопрос, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия, Столтенберг заявил, что альянс никогда не будет называть подробности того, как именно будет реагировать.

«Отчасти потому, что это будет сильно зависеть от вида атаки, обстоятельств, контекста, но также и потому, что мы никогда не дадим потенциальному противнику привилегию знать, как именно мы будем реагировать. Они знают, что это будет иметь серьезные последствия. И мы повторяли это сообщение несколько раз за последние недели», — сказал он.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.