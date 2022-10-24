«Очень внимательно следим». Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия Россией

24 октября, 14:52
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Риск любого применения ядерного оружия против Украины низок, но потенциальное воздействие его применения и последствия очень велики, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает DW.

«Мы очень внимательно следим за тем, что они (страна-агрессор РФ — ред) делают, и проявляем бдительность. И особенно сейчас, когда они собираются проводить ядерные учения. При этом риск любого применения ядерного оружия против Украины низок. Однако потенциальное воздействие его применения и последствия очень велики», — сказал он.

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По словам генсека, к риску применения ядерного оружия «должны отнестись серьезно».

Столтенберг заявил, что РФ ожидают серьезные последствия, если она применит ядерное оружие в Украине.

«Напоминаем России о том, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому никогда не стоит начинать. Пока мы не наблюдаем никаких изменений в их ядерной политике и ядерной готовности», — сказал он.

Отвечая на вопрос, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия, Столтенберг заявил, что альянс никогда не будет называть подробности того, как именно будет реагировать.

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«Отчасти потому, что это будет сильно зависеть от вида атаки, обстоятельств, контекста, но также и потому, что мы никогда не дадим потенциальному противнику привилегию знать, как именно мы будем реагировать. Они знают, что это будет иметь серьезные последствия. И мы повторяли это сообщение несколько раз за последние недели», — сказал он.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

https://www.youtube.com/watch?v=leDGKz-NsB4&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Ядерное оружие Йенс Столтенберг Война России против Украины

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