Украинское контраступление эффективно, но это еще не конец войны — Столтенберг 16 сентября, 12:55 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контраступление Украины против российских войск было очень эффективным.

Об этом сообщает Reuters.

Однако, по его словам, это не означает начало конца войны.

«Конечно, чрезвычайно обнадеживает тот факт, что украинские вооруженные силы смогли отвоевать территорию, а также нанести удар по российским линиям», — сказал Столтенберг.

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Генсек добавил, что «в то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны, нам нужно быть готовыми к долгому пути».

В Генштабе ВСУ информацию о ходе контрнаступления стараются не комментировать, на сегодня уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

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