«Нужно еще больше помощи». Столтенберг в разговоре с Зеленским выразил соболезнования в связи убийством азовцев в Еленовке

2 августа, 15:32
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на сайте украинского лидера и в Twitter генсека Альянса.

В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что Столтенберг выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Еленовке.

Читайте также:
Теракт в Еленовке: Из всех построек пострадала только та, в которой удерживали пленных азовцев — фото

Президент также проинформировал генсека о ситуации на фронте и призвал передавать Украине большее количества тяжелого оружия от стран НАТО для отражения атак РФ и перехода к контрнаступлению, сообщается на сайте президента.

Видео дня
Читайте также:

Последствия теракта в Еленовке (Фото:ChristopherJM/Twitter) Россия несет всю ответственность за убийство пленных азовцев в Еленовке — ISW

Также Зеленский отметил важность передачи Украине нелетальной военной помощи.

Столтенберг в Twitter сообщал, что провел телефонный разговор с Зеленским о приоритетах военной поддержки.

«Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее», — подчеркнул он.

Генсек также добавил, что обсуждал с Зеленским разблокирование экспорта зерна через Черное море.

https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1554412763455397888
https://www.youtube.com/embed/CipR03XECfo
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Оружие Российская агрессия Йенс Столтенберг Владимир Зеленский

Эксклюзивы НВ

За пять месяцев войны Укрпочта провела четыре почтовых выпуска: «Русскій воєнний корабль, іді!!!», «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», «Українська мрія» та «Доброго вечора, ми з України!» (Фото:Коллаж НВ)
Модная марка /
Кто и зачем покупает военные марки Укрпочты и что будет изображено на следующей
2 августа, 15:19
События
Теперь ученым предстоит выбрать новую дату для запуска миссии Психея (Фото:NASA/JPL-Caltech)
Вот что с ней случилось /
Не видать нам космических сокровищ. NASA перенесло запуск миссии Психея
2 августа, 08:03
Научпоп
Скандинавская диета была специально разработана, чтобы произвести революцию в скандинавской кухне (Фото:Louis Hansel/Unsplash)
Питаться по-скандинавски /
Почему новая популярная диета может быть лучше знаменитой средиземноморской
2 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X