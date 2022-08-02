«Нужно еще больше помощи». Столтенберг в разговоре с Зеленским выразил соболезнования в связи убийством азовцев в Еленовке 2 августа, 15:32 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на сайте украинского лидера и в Twitter генсека Альянса.

В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что Столтенберг выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Еленовке.

Президент также проинформировал генсека о ситуации на фронте и призвал передавать Украине большее количества тяжелого оружия от стран НАТО для отражения атак РФ и перехода к контрнаступлению, сообщается на сайте президента.

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Также Зеленский отметил важность передачи Украине нелетальной военной помощи.



Столтенберг в Twitter сообщал, что провел телефонный разговор с Зеленским о приоритетах военной поддержки.

«Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее», — подчеркнул он.

Генсек также добавил, что обсуждал с Зеленским разблокирование экспорта зерна через Черное море.

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