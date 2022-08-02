«Нужно еще больше помощи». Столтенберг в разговоре с Зеленским выразил соболезнования в связи убийством азовцев в Еленовке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается на сайте украинского лидера и в Twitter генсека Альянса.
В пресс-службе Зеленского подчеркнули, что Столтенберг выразил соболезнования в связи с убийством Россией украинских военнопленных в Еленовке.
Президент также проинформировал генсека о ситуации на фронте и призвал передавать Украине большее количества тяжелого оружия от стран НАТО для отражения атак РФ и перехода к контрнаступлению, сообщается на сайте президента.
Также Зеленский отметил важность передачи Украине нелетальной военной помощи.
Столтенберг в Twitter сообщал, что провел телефонный разговор с Зеленским о приоритетах военной поддержки.
«Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее», — подчеркнул он.
Генсек также добавил, что обсуждал с Зеленским разблокирование экспорта зерна через Черное море.
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