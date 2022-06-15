НАТО не может назвать точной даты вступления Швеции и Финляндии в альянс — Столтенберг 15 июня, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он не может сказать, когда Швеция и Финляндия официально присоединятся к альянсу.

Об этом сообщает The Hill .

По его словам, сейчас страны « упорно работают» над поступлением.

" Но, конечно, когда в эти переговоры вовлечены несколько стран, нельзя точно сказать, когда мы сможем решить и найти общий путь для продвижения по этим вопросам... Наша цель - сделать это, найти решение как можно скорее", - сказал он.

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Во вторник, 14 июня, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что существует риск, что ситуация с членством страны в НАТО может «заморозиться».

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивает на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».

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