Две большие ошибки диктатора. Для Путина 2022 стал годом «удручающих неудач» — Столтенберг 23 декабря, 11:39 Йенс Столтенберг (Фото:NTB/Terje Bendiksby via REUTERS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 2022 год стал годом «удручающих неудач» для российского диктатора Владимира Путина.

По словам генсека, Путин совершил две большие стратегические ошибки, когда начал свое жестокое полномасштабное вторжение в Украину.

«Во-первых, Путин недооценил Украину. Он думал, что сможет взять Киев и обезглавить правительство в течение нескольких дней. Спустя десять месяцев украинский народ, вооруженные силы и руководство продолжают защищать свою родину с умением, мужеством и решимостью, которые вдохновляют мир», — написал он в колонке для FT.

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Столтенберг заявил, что десятки тысяч российских военнослужащих были ранены или убиты, около миллиона человек покинули Россию с начала года, многие из них, чтобы избежать призыва на войну, в которую они не верят.



«Эта война по выбору сделала Россию беднее и изолированнее, чем за последние десятилетия», — подчеркнул он.

Другой ошибкой Путина генсек назвал то, что он недооценил единство НАТО.

«Он думал, что сможет разделить нас и удержать от поддержки Украины. Хотя НАТО не является стороной в этом конфликте, союзники более едины, чем когда-либо, в предоставлении беспрецедентной военной помощи для поддержки права Украины на самооборону, закрепленного в уставе ООН, и помощи ей оставаться свободной и демократической страной», — заявил он.