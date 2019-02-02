Столтенберг: НАТО не намерено размещать в Европе новые ядерные ракеты Сегодня, 06:42 86 Цей матеріал також доступний українською EPA Йенс Столтенберг EPA

Североатлантический альянс не намерен размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.

Как передает Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам не нужно подражать тому, что делает Россия", - отметил он.

В то же время, по его словам, альянс должен быть уверен, что его средства сдерживания являются "заслуживающими доверия и эффективными".

"Мы должны гарантировать, что будем иметь надежные и эффективные средства сдерживания", - заявил генсек НАТО.

Он отметил, что видит рост нестабильности, однако не немедленную угрозу членам альянса.

Столтенберг добавил, что НАТО продолжит работать с Россией по этому вопросу.

Напомним, 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.