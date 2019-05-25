Столтенберг: НАТО меняет военную стратегию
НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию, чтобы реагировать на растущую ядерную угрозу со стороны России.
Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, передает DW.
Столтенберг отметил, что военные эксперты НАТО на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса. Он отметил, что с 2014 года сложилась «новая ситуация в сфере безопасности», возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.
«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций», — подчеркнул Столтенберг.
В 2014 году страны — участницы НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону почти до двух процентов ВВП.