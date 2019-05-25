Столтенберг: НАТО меняет военную стратегию Сегодня, 09:19 1602 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Joshua Roberts Йенс Столтенберг заявил об изменении стратегии НАТО REUTERS / Joshua Roberts

НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию, чтобы реагировать на растущую ядерную угрозу со стороны России.

Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, передает DW.

Столтенберг отметил, что военные эксперты НАТО на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса. Он отметил, что с 2014 года сложилась «новая ситуация в сфере безопасности», возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

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«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций», — подчеркнул Столтенберг.

В 2014 году страны — участницы НАТО договорились увеличить свои расходы на оборону почти до двух процентов ВВП.