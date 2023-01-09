Столтенберг надеется, что уже в этом году Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО 9 января, 00:46 Йенс Столтенберг (Фото:TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что уже в этом году Швеция и Финляндия присоединятся к Альянсу.

"Уверен, что скоро мы сможем тепло приветствовать Швецию и Финляндию в Альянсе", - заявил Столтенберг.

На полях конференции по безопасности Folk och Försvar в Селене, Швеция, он также призвал усиливать поддержку Украины. По словам Столтенберга, недооценка РФ "может иметь серьезные последствия для безопасности в скандинавском регионе".

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29 июня НАТО официально пригласил Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление двух стран в обмен на выполнение ее требований. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.