Столтенберг и Эрдоган провели встречу: обсудили зерновое соглашение и членство Швеции в НАТО 19 сентября, 10:09 Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Jens Stoltenberg/Twitter)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке. Они обсудили восстановление «зерновой сделки» и вступление Швеции в Альянс.

Об этом Столтенберг сообщил в Twitter.

«Мы обсудили усиление нашей борьбы с терроризмом, и я поблагодарил его за работу Турции по возрождению Черноморской зерновой сделки», — подчеркнул генсек НАТО.

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Он отметил, что парламент Турции как можно быстрее рассмотрит вопрос членства Швеции в Альянсе, как было договорено в Вильнюсе на саммите НАТО.

Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30 — остались Турция и Венгрия. Будапешт тормозил одобрение, потому что не было соответствующего шага со стороны Анкары.

Перед июльским саммитом в Вильнюсе Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. Вскоре венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что теперь вопрос вступления Стокгольма в Альянс является «чисто техническим».

24 августа генеральный Столтенберг заявил, что Швеция сможет стать членом НАТО уже этой осенью.



Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

После этого Россия почти регулярно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, нанося удары по портам и уничтожая украинское зерно.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.

В Турции публично заявляли, что вместе с ООН предлагают подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT и разморозить активы роскомпаний ради восстановления зерновой инициативы.