НАТО готовит план перевода Украины на вооружение альянса — Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовит план по переводу Украины на вооружение альянса.
«НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса», — заявил он.
Столтенберг анонсировал, что вечером, в среду, 15 июня, министры обороны стран НАТО должны объявить о предоставлении Украине новой военной помощи.
По его словам, НАТО продолжит поставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.
«Мы чрезвычайно сосредоточены на усилении поддержки», — сказал он.
1 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил о планах украинской армии отказаться от советского оружия и перейти на натовские образцы.
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