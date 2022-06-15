НАТО готовит план перевода Украины на вооружение альянса — Столтенберг 15 июня, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовит план по переводу Украины на вооружение альянса.

«НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса», — заявил он.

Столтенберг анонсировал, что вечером, в среду, 15 июня, министры обороны стран НАТО должны объявить о предоставлении Украине новой военной помощи.

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По его словам, НАТО продолжит поставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.

«Мы чрезвычайно сосредоточены на усилении поддержки», — сказал он.

1 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил о планах украинской армии отказаться от советского оружия и перейти на натовские образцы.

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