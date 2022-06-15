НАТО готовит план перевода Украины на вооружение альянса — Столтенберг

15 июня, 13:10
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовит план по переводу Украины на вооружение альянса.

«НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса», — заявил он.

Столтенберг анонсировал, что вечером, в среду, 15 июня, министры обороны стран НАТО должны объявить о предоставлении Украине новой военной помощи.

Видео дня
https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1536995988640092162?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1536995988640092162%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F79997-nato-gotuye-plan-perevedennya-ukrajini-na-ozbroyennya-alyansu

По его словам, НАТО продолжит поставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.

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«Мы чрезвычайно сосредоточены на усилении поддержки», — сказал он.

1 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил о планах украинской армии отказаться от советского оружия и перейти на натовские образцы.

https://www.youtube.com/watch?v=S6EeuRCDFUw
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины

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