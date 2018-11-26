Столкновение в Керченском проливе: россияне заявили о задержании 24 украинских военнослужащих

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские пограничники в ходе столкновения в Керченском проливе задержали 24 украинских военнослужащих.
"Трое моряков находятся в первой керченской больнице, врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается",- цитирует Москалькову Интерфакс.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом.
"Корабли (ВМС Украины) доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание", - заявил Бондарев.
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