26 ноября 2018, понедельник

Столкновение в Керченском проливе: россияне заявили о задержании 24 украинских военнослужащих

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Столкновение в Керченском проливе: россияне заявили о задержании 24 украинских военнослужащих

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские пограничники в ходе столкновения в Керченском проливе задержали 24 украинских военнослужащих.

"Трое моряков находятся в первой керченской больнице, врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается",- цитирует Москалькову Интерфакс.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом.

"Корабли (ВМС Украины) доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание", - заявил Бондарев.  

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