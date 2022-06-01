Лидеры ЕС спорили, стоит ли звонить Путину — премьер Эстонии 1 июня, 12:33 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что на встрече европейских лидеров в Брюсселе 31 мая состоялись «очень горячие» дебаты по вопросу целесообразности звонков российскому диктатору Владимиру Путину.

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Об этом сообщает ERR.

«У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину», — сказала Каллас, комментируя недавние переговорах Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом.

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По ее словам, очевиден тот факт, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с главой Кремля, «можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер».



«Но Шольц и Макрон говорят, что звонят (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками», — отметила Каллас.

Ранее переговоры с Путиным раскритиковал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковски Вель Сенк.

28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным.



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