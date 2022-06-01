Лидеры ЕС спорили, стоит ли звонить Путину — премьер Эстонии
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Kremlin via REUTERS)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что на встрече европейских лидеров в Брюсселе 31 мая состоялись «очень горячие» дебаты по вопросу целесообразности звонков российскому диктатору Владимиру Путину.
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Об этом сообщает ERR.
«У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину», — сказала Каллас, комментируя недавние переговорах Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом.
По ее словам, очевиден тот факт, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с главой Кремля, «можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер».
«Но Шольц и Макрон говорят, что звонят (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками», — отметила Каллас.
Ранее переговоры с Путиным раскритиковал заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковски Вель Сенк.
28 мая канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 80 минут разговаривали с российским диктатором Владимиром Путиным.
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