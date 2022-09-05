«Скидка исчезнет». Болгария повысит стоимость виз для российских туристов 5 сентября, 11:00 Более 60 тысяч граждан РФ посетили Болгарию с начала года (Фото:nextvoyage/pixabay.com)

Болгария повысит стоимость виз для российских туристов с 35 до 80 евро после решения, принятого на уровне ЕС.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра туризма Ильин Димитров, пишет Euractiv.

По его словам, стоимость визы составляла 80 евро, но для граждан РФ она была снижена до 35 евро, но «эта скидка исчезнет».

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«Запретить въезд россиянам нет возможности, но их виза станет дороже. Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но как члены союза мы должны будем его соблюдать», — сказал он.

Более 60 тысяч граждан страны-агрессора посетили Болгарию с начала года, несмотря на отсутствие прямых рейсов.

«У россиян около 100 тысяч объектов вдоль нашего побережья Черного моря. Они въезжают через Турцию, платят серьезные деньги за посадку в Болгарии, но все равно прибывают», — сказал Димитров.

Димитров заявил, что в настоящее время в болгарских гостиницах размещено около 20 тысяч украинских беженцев, и будет предпринята попытка продлить жилищную программу правительства по размещению украинских беженцев до конца октября.

Страны восточной Европы, включая Чехию и Польшу, а также страны Балтии в одностороннем порядке уже перестали выдавать россиянам туристические визы, а также заявили о намерении не пускать на свою территорию россиян с визами, полученными в других странах ЕС.

Поскольку авиасообщение между ЕС и Россией приостановлено, многие российские туристы используют именно страны Балтии как транзитный маршрут в другие страны ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что 30% путешествующих в ЕС россиян осуществляют это через территорию Эстонии.

На фоне этого восточные страны ЕС требуют от Брюсселя ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, как ранее предлагал президент Владимир Зеленский, чтобы наказать россиян за их поддержку войны против Украины.

Некоторые страны ЕС, такие, как Дания, также поддерживают такое решение, но при условии, что оно будет коллективно принято всеми 27 странами-членами Евросоюза.

В то же время другие страны, в частности Германия, предостерегают от полного закрытия границ для россиян, аргументируя это тем, что исключения должны быть сохранены для просьб о предоставлении убежища и разрешения диссидентам режима Путина бежать.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае, если совместное решение не будет найдено, он «не исключает регионального соглашения между странами, наиболее пострадавшими от огромных потоков российских туристов, злоупотребляющих европейским гостеприимством».

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