В Госдепе США подтвердили гибель второго американского добровольца в Украине 21 июня, 18:07 Цей матеріал також доступний українською В Госдепе США подтвердили гибель Стивена Забельски (иллюстративное фото) (Фото:International Legion of Defense of Ukraine/Facebook)

В Госдепартаменте США официально подтвердили гибель второго американского гражданина в ходе полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

Об этом сообщает NBC News во вторник, 21 июня, со ссылкой на заявление Госдепа.



Ранее в СМИ появилась информация, что 52-летний американский доброволец Стивен Забельски погиб 15 мая в результате подрыва мины в ходе боя с российскими оккупантами в селе Дорожнянка Запорожской области.



Видео дня

В Госдепе США сказали, что связались с семьей Забельски и оказали всю возможную консульскую помощь. Там также повторили, что не советуют гражданам США сейчас ездить в Украину и призывают всех американцев, которые сейчас в Украине, уехать.

У властей США также есть информация об исчезновении трех американских добровольцев, которые защищали Украину от полномасштабного вторжения РФ. Предварительно, они попали в плен к российским оккупантам.

Кто и как воюет с Россией в составе Интернационального легиона? – Антон Миронович https://www.youtube.com/embed/e2DHEDoj4P0

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.