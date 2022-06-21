В Госдепе США подтвердили гибель второго американского добровольца в Украине

21 июня, 18:07
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В Госдепе США подтвердили гибель Стивена Забельски (иллюстративное фото) (Фото:International Legion of Defense of Ukraine/Facebook)

В Госдепе США подтвердили гибель Стивена Забельски (иллюстративное фото) (Фото:International Legion of Defense of Ukraine/Facebook)

В Госдепартаменте США официально подтвердили гибель второго американского гражданина в ходе полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

Об этом сообщает NBC News во вторник, 21 июня, со ссылкой на заявление Госдепа.

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Ранее в СМИ появилась информация, что 52-летний американский доброволец Стивен Забельски погиб 15 мая в результате подрыва мины в ходе боя с российскими оккупантами в селе Дорожнянка Запорожской области.

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В Госдепе США сказали, что связались с семьей Забельски и оказали всю возможную консульскую помощь. Там также повторили, что не советуют гражданам США сейчас ездить в Украину и призывают всех американцев, которые сейчас в Украине, уехать.

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У властей США также есть информация об исчезновении трех американских добровольцев, которые защищали Украину от полномасштабного вторжения РФ. Предварительно, они попали в плен к российским оккупантам.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Госдеп Госдеп США Добровольцы Украина-США Война России против Украины

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