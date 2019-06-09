Сергей Жадан
Харьковский флюгер
Петр Шевченко
Многоходовка Коломойского против НАБУ: сколько заплатит Украина
Джордж Сорос
Европе рано праздновать
Наталия Попович
Социальные изменения — это всегда долгая игра
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Стивен Пайфер признался, что нервничает, когда читает Twitter Трампа

Сегодня, 10:42
Цей матеріал також доступний українською
Стивен Пайфер признался, что нервничает, когда читает Twitter Трампа - фото

Александр Медведев / НВ

Пайфер выразил сомнение, что Трамп доволен политикой американской дипломатии в отношении России

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу НВ признался, что нервничает, когда читает заявления президента США Дональда Трампа на его странице в Twitter.

«Когда я утром читаю Twitter Трампа, то обычно нервничаю из‑за того, что он там пишет о международных отношениях», — сказал экс-посол США.

Пайфер отметил, что с 2015 года политика США в отношении России значительно ужесточилась, и этот курс продолжается до сих пор.

«Готовность США поставлять Украине вооружение, наращивание присутствия американских военных в Центральной Европы, антироссийские санкции — все это довольно мейнстримная американская внешняя политика», — заявил он.

При этом Пайфер добавил, что не уверен, что Трамп доволен такой политикой американской дипломатии.

Читайте также:

Обсуждали Украину. Трамп прокомментировал телефонную беседу с Путиным

Напомним, 4 мая Трамп заявил, что видит огромный потенциал для хороших отношений с Россией и сообщил, что доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в пятницу, 3 мая.

14 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп нацелен на улучшение отношений с Россией.

Полный текст интервью с экс-послом США в Украине Стивеном Пайфером читайте в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года

Теги:   Журнал НВ Интервью НВ Twitter Россия-США Дональд Трамп Стивен Пайфер

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 05:30

img
В Варшаве произошел пожар в небоскребе — видео
Политика

Сегодня, 12:28

img
Зеленский предложил журналистке НВ баллотироваться в парламент от Слуги народа — видео
Политика

Вчера, 16:34

img
В МинВОТ призвали Зеленского «не попадать в ловушку РФ» относительно переговоров с боевиками

ТОП 3

Политика

7 июня, 13:17

img
Нам наплевать на реакцию в Украине. Медведчук и Бойко приехали в РФ на «переговоры»
12719
Геополитика

Вчера, 07:03

img
Очень удивлены. Стивен Пайфер рассказал, как Зеленского воспринимают в США
10277
Геополитика

7 июня, 21:40

img
США поставили Турции ультиматум по С-400
8124