Стивен Пайфер признался, что нервничает, когда читает Twitter Трампа Сегодня, 10:42 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Пайфер выразил сомнение, что Трамп доволен политикой американской дипломатии в отношении России Александр Медведев / НВ

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу НВ признался, что нервничает, когда читает заявления президента США Дональда Трампа на его странице в Twitter.



«Когда я утром читаю Twitter Трампа, то обычно нервничаю из‑за того, что он там пишет о международных отношениях», — сказал экс-посол США.

Пайфер отметил, что с 2015 года политика США в отношении России значительно ужесточилась, и этот курс продолжается до сих пор.

«Готовность США поставлять Украине вооружение, наращивание присутствия американских военных в Центральной Европы, антироссийские санкции — все это довольно мейнстримная американская внешняя политика», — заявил он.

При этом Пайфер добавил, что не уверен, что Трамп доволен такой политикой американской дипломатии.

Напомним, 4 мая Трамп заявил, что видит огромный потенциал для хороших отношений с Россией и сообщил, что доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в пятницу, 3 мая.

14 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп нацелен на улучшение отношений с Россией.

Полный текст интервью с экс-послом США в Украине Стивеном Пайфером читайте в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года

