Джаред Кушнер и Стив Уиткофф во время визита в Киев 6 сентября 2026 года (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

США и Украина рассматривают так называемую группу Е3 — Великобританию, Францию ​​и Германию — как наиболее вероятных участников в переговорах по урегулированию войны России против Украины.

Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам собеседников издания, перспективы того, что три наиболее влиятельные страны Европы будут представлять весь континент, грозит оттолкнуть от этого процесса более малые европейские государства.

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Один из дипломатов сообщил изданию, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в прошлом месяце договорились с украинскими официальными лицами в Киеве, что «E3 станет механизмом европейского представительства».

«[Но] по этому поводу внутри Европы все еще ведутся споры», — цитирует FT своего собеседника.

Дипломат добавил, что пока «мы придерживаемся E3», но в какой-то момент, если дело дойдет до серьезных переговоров, в важнейших вопросах, касающихся членства Украины в ЕС и снятия санкций, европейские институты должны будут участвовать. Источник FT также уточнил, что до таких серьезных переговоров еще очень далеко.

Издание также подчеркивает, что в европейских столицах нарастает тревога из-за опасений, что их могут исключить из переговорного процесса по прекращению войны. В то же время в Европе нет единства относительно того, как добиться участия в них. Особенно на фоне того, как президент США Дональд Трамп усиливает давление на Киев, чтобы тот заключил соглашение с Москвой.

Новый раунд переговоров в формате США — Украина — Россия может состояться в Абу-Даби и в Европе опасаются, что решения, которые могут иметь последствия для их безопасности, могут быть приняты без их участия. Эта тревога, напоминает FT, побудила лидеров Норвегии и Финляндии организовать телефонный разговор с российским диктаторов Владимиром Путиным. В публикации отмечается, что это было сделано без предварительной поддержки ЕС и спровоцировало резкую критику со стороны европейских союзников.

Разрозненные попытки наладить контакты и спровоцированные ими критика подсвечивает дилемму, с которой столкнулась Европа — как лучше всего донести интересы континента до Путина и Трампа, указали FT дипломаты и официальные лица.

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Вопреки наличию серьезных рычагов, среди которых санкции и замороженные кремлевские активы, у Европы пока не получается преобразовать свой экономический и политический вес в дипломатическое влияние, подчеркивается в статье.

По словам чиновников, хотя Вашингтон и Киев все чаще признают незаменимую роль Европы в любом соглашении, европейские правительства по-прежнему остаются в стороне от переговоров.

Издание также приводит комментарий высокопоставленного европейского дипломата, чье имя не раскрывается, который заявил, что прежде чем обсуждать выбор представителя от Европы, необходимо получить место за столом переговоров. Он добавил, что Путин не желает привлекать европейцев к переговорному процессу.

«Он хочет вести диалог с Трампом и тем самым загнать Зеленского в угол», — считает дипломат.

Источник также высказал уверенность, что «пока Путин действительно хочет, чтобы мы умоляли о какой-то роли».

27 октября президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным относительно урегулирования войны в Украине.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с европейскими лидерами, поддерживающими Украину, после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле 2025 года.

После беседы Стере рассказал, что Путин в основном повторял известную позицию по поводу войны, а разногласия между сторонами остаются значительными. Он подчеркнул, что они со Стуббом выступали исключительно от имени своих стран, а союзников предупредили заранее.

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Разговор раскритиковала, в частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

28 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет, чтобы Европа участвовала в предстоящих переговорах в Абу-Даби, но не будет срывать встречу, если США будут настаивать на трехстороннем формате.