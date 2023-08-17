Дипломатов НАТО шокировали заявления главы канцелярии Столтенберга о «территориальных уступках» Украины в обмен на членство — Politico

17 августа, 01:02
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Стиан Йенссен (Фото:скриншот видео / Den norske Atlanterhavskomité / YouTube)

Стиан Йенссен (Фото:скриншот видео / Den norske Atlanterhavskomité / YouTube)

Дипломаты НАТО были шокированы заявлением руководителя аппарата генерального секретаря Альянса Стиана Йенссена о том, что Украина могла бы отказаться от оккупированных территорий в обмен на вступление в Альянс. Об этом сообщает Politico в среду, 16 августа.

Один украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что комментарии Йенссена «показывают, что наши опасения имеют под собой основания и ведутся дискуссии об использовании членства в НАТО в качестве козыря на переговорах с Россией».

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По информации издания, этот эпизод «ошеломил» многих дипломатов. Как пишет Politico, Йенссен — высокопоставленная фигура, которая более десяти лет проработала в НАТО и редко выступает публично.

Его слова также стали «неожиданностью» для представителей стран НАТО. Высокопоставленный дипломат из Западной Европы сказал журналистам, что союзники никогда не обсуждали такой «компромисс».

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«Конечно, это серьезная ошибка, удивительная для такого опытного профессионала… У него нет на это права, и озвучивание точно не поможет Украине», — сказал другой высокопоставленный дипломат из Центральной Европы.

Еще один дипломат из Центральной Европы отметил, что заявления Йенссена не соответствуют волеизъявлению членов НАТО и «не являются совместной попыткой проверить международную реакцию».

Представитель НАТО в комментарии Politico подчеркнул, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом Альянса в случае территориальных уступок стране-агрессору России.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал он.

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В МИД Украины назвали такие заявления неприемлемыми и отметили, что они только играют на руку агрессору.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.

На следующий день, 16 августа, Йенссен назвал свои слова ошибкой и заявил, что не должен был так говорить.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Вступление в НАТО Украина НАТО Дипломаты Politico Скандал Война России против Украины

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