Дипломатов НАТО шокировали заявления главы канцелярии Столтенберга о «территориальных уступках» Украины в обмен на членство — Politico 17 августа, 01:02 Стиан Йенссен (Фото:скриншот видео / Den norske Atlanterhavskomité / YouTube)

Один украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что комментарии Йенссена «показывают, что наши опасения имеют под собой основания и ведутся дискуссии об использовании членства в НАТО в качестве козыря на переговорах с Россией».



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По информации издания, этот эпизод «ошеломил» многих дипломатов. Как пишет Politico, Йенссен — высокопоставленная фигура, которая более десяти лет проработала в НАТО и редко выступает публично.

Его слова также стали «неожиданностью» для представителей стран НАТО. Высокопоставленный дипломат из Западной Европы сказал журналистам, что союзники никогда не обсуждали такой «компромисс».

«Конечно, это серьезная ошибка, удивительная для такого опытного профессионала… У него нет на это права, и озвучивание точно не поможет Украине», — сказал другой высокопоставленный дипломат из Центральной Европы.

Еще один дипломат из Центральной Европы отметил, что заявления Йенссена не соответствуют волеизъявлению членов НАТО и «не являются совместной попыткой проверить международную реакцию».

Представитель НАТО в комментарии Politico подчеркнул, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом Альянса в случае территориальных уступок стране-агрессору России.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал он.

В МИД Украины назвали такие заявления неприемлемыми и отметили, что они только играют на руку агрессору.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.

На следующий день, 16 августа, Йенссен назвал свои слова ошибкой и заявил, что не должен был так говорить.