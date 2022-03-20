«Эта война для РФ станет последней». Интервью со Стерненко об испуге пророссийских политиков в Украине и несчастных оккупантах 20 марта, 10:50 Цей матеріал також доступний українською Сергей Стерненко (Фото:Сергей Стерненко/Facebook)

Блогер, активист, а сейчас и защитник Украины в составе подразделения Гонор Сергей Стерненко убежден, что война, которую 24 февраля начал диктатор Владимир Путин, станет для Российской Федерации последней.

В интервью Радио НВ он рассказал, снизился ли энтузиазм у украинских военных за 24 дня обороны, насколько убого выглядит армия РФ и как после вторжения к новым условиям адаптировались пророссийские политики.

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— До начала войны мы думали, что в некоторых городах более пророссийские настроения. Сейчас мы видим, какое сопротивление оказывает Харьков, как готовится к сопротивлению Одесса. Насколько вас удивило это единство?

— Для меня это не было неожиданностью. Еще в 2014 году даже те регионы, которые считались условно пророссийскими, как Одесса или Харьков, уже давали отпор вооруженной агрессии РФ, когда там пытались создавать недореспублики. Тогда граждане выходили и сопротивлялись. За восемь лет войны таких людей становилось больше и больше. Хотя небольшая часть граждан была достаточно положительно настроена по отношению к российским оккупантам.

Но важно понимать разницу между событиями 2014 и 2022 годов в плане осознания этих событий гражданами Украины. К большему сожалению, когда российская агрессия началась в 2014 году, значительная часть нашего общества не осознавала, что это также угроза и для них. Часть украинцев воспринимала войну на востоке как такую, которая их не касается, а происходит где-то там, далеко. Это оставляло простор для некоторых людей, чтобы симпатизировать российским оккупантам.

Сейчас же, когда российская оккупационная армия начала масштабное наступление на территории нашей страны и успешно проигрывает это наступление, они стали бить ракетами, бомбами, снарядами по очень многим городам Украины, в том числе и на западе. Больше всего пострадали именно города восточных регионов — Харьков, Мариуполь. Оккупанты целенаправленно уничтожают города, где традиционно проживала значительная часть людей, говоривших на русском языке.

Мне кажется, что к тем, кому не дошло прозрение за восемь лет, оно сейчас очень быстро прилетает с российскими бомбами и снарядами. Очень многие люди, у которых была пророссийская позиция, сейчас ее действительно меняют, что, конечно, не снимает с них ответственности за то, что они эту агрессию поддерживали раньше. Но таких фактов становится все больше.

Я был твердо убежден, что восточные и южные регионы будут оказывать сопротивление, как и все остальные регионы нашей страны. А доля людей, симпатизировавшая агрессору, сейчас стала в разы меньше.

— Даже один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко или мэр Одессы Геннадий Труханов, у которого есть российский паспорт, говорят, что они будут защищать Украину.

— В случае с политиками я не оставался бы таким оптимистом. Несмотря на их публичную риторику, не думаю, что такие люди как Труханов или Бойко принципиально изменили свои взгляды. Они понимают: если они будут так или иначе симпатизировать РФ или действовать против обороноспособности Украины, то очень быстро могут оказаться в тюрьме. Поэтому я думаю, что они больше с перепугу от наказания делают такие заявления, чем из соображений своей патриотичности. Относительно обычных граждан: действительно, многие сейчас меняют позицию.

— Допускают, что политики пятой колонны были на зарплате у Кремля. Есть информация, что якобы за эти восемь-девять лет путинский режим потратил пять миллиардов долларов. Они кинули его на деньги?

— Поскольку это инсайдерская информация, сложно сказать, насколько она верифицирована и достоверна, но я предполагаю, что это действительно могло быть.

РФ действительно очень много внимания уделяла тому, чтобы подрывать обороноспособность изнутри. Должны признать, она это делала даже кое-где успешно, но общей картины это не изменило.

Думаю, что Путин перед тем, как начинать вторжение, собирал своих начальников, советников для того, чтобы получить оперативные данные по Украине. Я уверен, что к нему приходили и рапортовали: «У нас вторая по величине фракция в Верховной Раде — ОПЗЖ, у нас есть агентурная сеть, телеканалы». Большое количество разных пророссийских коллаборантов на самом деле в Украине и они думали, что благодаря этому будет повторение крымского сценария 2014 года, когда часть граждан Украины, к большому сожалению, действительно встречала с цветами российских оккупантов. Но они не учли тот фактор, что многие украинцы уже имеют боевой опыт; что многие украинцы уже изменили свою позицию; что мы четко понимаем, кто наш враг и на что он способен. Враг не был готов к такому решительному сопротивлению. Они думали, что, введя на территорию Украины масштабные силы, смогут повторить Иловайск, но в пределах всей страны. российская армия попадает в котлы и успешно уничтожается нашими защитниками.

Путина очень хорошо обманывали и продолжают дезинформировать его советники и свита. И деньги, которые они вкладывали в подрывную деятельность против Украины, желаемого эффекта для российских оккупантов не принесли и не принесут.

— По разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек прошли войну. Они и сейчас защищают Украину. Вы тоже являетесь бойцом подразделения Гонор. Какие сейчас настроения у защитников Украины? После трех недель войны может наступить снижение энтузиазма.

— Сегодня вернулся с боевого дежурства, общался с нашими артиллеристами. Я не замечаю снижения уровня боевого духа, даже малейшей деморализации среди наших защитников. Напротив, уровень мотивации очень высокий, все готовы бить врага. Все очень радуются, когда получают новости о том, что, например, артиллеристы успешно накрыли колонну российской техники или уничтожили подразделение кадыровцев.

А особенно мотивированы тем, что российские оккупанты планировали за два-три дня взять Киев, а вместо этого валяются у нас по дорогам, по посадкам, в полях и к Киеву они никак подойти не могут, хотя кое-где и осуществляют обстрелы.

То, что российская армия — вторая армия в мире, как ее называли, оказалось просто пшиком, мифом, разбивающимся о наших защитников. Это огромная мотивация бить врага. Его никто не боится. Более того, враг несет огромные потери — гораздо большие, чем потери среди наших защитников.

— Что можете рассказать о пленных? Из видео в соцсетях видно, что они молоды, без еды и выглядят как бездомные.

Российские солдаты, пришедшие на нашу землю, — демотивированные, деморализованные и в основном сегодня являются военными преступниками из-за убийств гражданских и обстрелов гражданской инфраструктуры.

Они не знают, [зачем] сюда приперлись, [зачем] их Путин сюда прислал. Для них, даже для наиболее обманутых пропагандой, все равно это захватническая война. Еще и война, на которой погибает огромное количество их военнослужащих. Россия потеряла своих солдат за [24 дня] больше, чем за две чеченские войны вместе взятые, длившиеся годами.

Все, что я могу сказать о российском солдате — это несчастное, немотивированное создание, которое очень активно гибнет на нашей земле и активно сдается в плен.

— Как украинские защитники реагируют на поддержку Украины в мире, в частности, на военную помощь?

— Если говорить о тех, с кем я общаюсь (не могу говорить за всех), то позиция более-менее такова: мы благодарны за вооружение, которое нам поставляли и продолжают поставлять государства-члены НАТО, но если Альянс не будет действовать активнее, то война может начаться и на их территории. Сейчас украинские воины защищают всю Европу и весь цивилизованный мир и для этого им нужна помощь. Нужно больше средств противовоздушной обороны, самолетов, вооружения, которые обеспечат нам преимущество в небе.

Однако я убежден, что не получится ничего у России, в том числе и напасть на другие государства. Эта война для Российской Федерации в её нынешнем виде будет последней.

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