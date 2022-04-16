«Хочу, чтобы Медведчук скончался в тюрьме». Интервью со Стерненко — о TikTok-войсках кадыровцев, деблокаде Мариуполя и трибунале для Путина 16 апреля, 11:24 Цей матеріал також доступний українською Сергей Стерненко (Фото:Сергей Стерненко/Facebook)

Юрист, активист и боец подразделения Гонор Сергей Стерненко хочет, чтобы задержанный СБУ Виктор Медведчук скончался в тюрьме, но и выдачу его России в обмен на военнопленных украинцев считает приемлемым вариантом.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

В интервью Радио НВ Стерненко рассказал о партизанском движении сопротивления, роли TikTok-войск Рамзана Кадырова в войне против Украины, возможностях деблокады Мариуполя и суде над диктатором Владимиром Путиным.

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— Мы все больше говорим о ловких украинских партизанах, которые уничтожают сейчас врага на юге, на востоке, вот какую вы видите возможность именно для партизанского движения в Украине для того, чтобы как можно быстрее победить российских оккупантов?

— Для того, что сейчас называется партизанством, есть правовое определение в украинском законодательстве — движение сопротивления. Силы специальных операций должны координировать, опекать и обеспечивать движение сопротивления. Но, учитывая, что очень много украинцев открыто выходят на протесты в оккупированных городах, могу предположить, что очень много людей на оккупированных территориях, которые готовы с оружием в руках защищать Украину, уничтожая оккупанта в его тылу.

Уверен, что подобные партизанские движения сопротивления есть и действуют успешно. Хотел бы напомнить, что во временно оккупированных еще с 2014 районах Донецкой и Луганской областей действовали также партизанские отряды, которые уничтожали российских оккупантов. В частности, один из представителей этого отряда является нынешним героем Украины. И уничтожали они захватчиков довольно успешно. Поэтому, учитывая, что сейчас количество людей, которые поддерживают Украину, только возросло, я предполагаю, что и партизан может быть очень-очень много.

— На стороне Украины воюет батальон имени Шейха Мансура. Он состоит преимущественно из чеченцев, сражавшихся за независимость Чеченской Республики Ичкерия. Многие из них должны были уехать из России. Я знаю, что вы с ними общались. Их опыт полезен для войны в Украине?

— Подразделение Гонор вообще несколько боевых операций проводило совместно с представителями батальона Шейха Мансура. У них есть опыт участия в Чеченских войнах. А когда начался международный вооруженный конфликт еще в 2014 году между Украиной и РФ в результате агрессии РФ, они сразу становились в ряды защитников Украины: сначала в разных подразделениях, затем был создан батальон имени Шейха Мансура.

Они делились боевым опытом с нашими бойцами, чтобы более эффективно уничтожать врага. Сейчас, насколько я знаю, они пытаются действовать там, где есть информация, что могут встретиться с кадыровцами, чтобы их уничтожать. Потому что это не просто их идеологические оппоненты, а, пожалуй, самые большие враги. Кадыровцев они воспринимают предателями чеченского народа, а они таковыми и являются, потому что продали свою независимость и свободу Владимиру Путину за рубли. Правда, случаются такие [ситуации], что кадыровцы на своих видеозаписях в TikTok вроде бы присутствуют в том или ином районе боевых действий, а на практике на линии фронта их почему-то никак нельзя найти.

— Видим, что кадыровцы лучше экипированы, чем обычные российские военные, они всегда в хорошем настроении. Но понимаем, что на самом деле они не участвуют в боях. Какова их роль?

— Единственное, где они сейчас более-менее пытаются участвовать в боевых действиях, — это в районе Мариуполя. Полк Азов, как мне известно, еще две недели назад одного из этих кадыровцев взял в плен.

— Получаем очень спорные сведения о том, есть ли возможность деблокады Мариуполя. Есть ли у вас информация об украинских защитниках Мариуполя?

— В Мариуполе с первого дня находится мой друг. Очень надеюсь, что он вернется цел и невредим. Периодически он выходит со мной на связь.

Ситуация в Мариуполе сложная. К сожалению, не скажу ничего нового. Есть ли шансы деблокировать Мариуполь? Я думаю, что есть, но для этого нам нужно больше наступательного вооружения, в частности, дальнобойной артиллерии. Вопрос деблокады Мариуполя, насколько мне известно, сегодня зависит прежде всего от скорых поставок серьезного тяжелого вооружения нашими союзниками. Чем больше они будут медлить, тем меньше шансов у нас будет деблокировать Мариуполь.

Полную информацию имеет только, пожалуй, один человек в Украине и это верховный главнокомандующий и его окружение. Но мне кажется, что шанс у нас по-прежнему сохраняется. Но следует понимать, что для эффективной деблокады необходимо также деоккупировать по меньшей мере Бердянск и Мелитополь. Когда мы будем видеть освобождение этих городов, тогда мы сможем более конкретно говорить о серьезной деблокаде Мариуполя.

— В каком настроении там защитники?

— Не могу говорить обо всех бойцах, а только о своем друге. Он мне говорит: «Давай, держитесь там!». Я даже подзавис на короткое время. Моральный дух высокий, это стопроцентно, но ситуация очень сложная. И без помощи наших союзников она будет еще сложнее.

Мой друг и его подразделение не собираются сдаваться, не собираются складывать оружие. Они собираются воевать столько, сколько у них будет хватать сил и даже больше.

— Хорошая новость: задержали Медведчука. Офис президента заявил, что они готовы его обменять. Как вы относитесь к этому? Должен ли Медведчук получить наказание в Украине? Или будет свободен где-тов России, но это обеспечит то, что украинские защитники, которые сейчас находятся в плену, будут в Украине?

— Я бы разделил ответ на этот вопрос на две части: правовую и политико-правовую.

Правовых механизмов для того, чтоб передать Медведчука РФ сейчас не существует. К сожалению, у нас не проработана нормативно правовая база для подобных ситуаций. Конституция Украины вообще не предусматривает возможности подобные вещи проводить с гражданами Украины, а Виктор Медведчук, нравится нам это или нет, является гражданином Украины.

Однако с политико-правовой точки зрения, на практике мы уже видели, как Украина выдала граждан Украины — беркутовцев, подозреваемых в расстрелах на Майдане, а также граждан Украины — террористов, осужденных украинским судом, совершивших террористический акт в Харькове. То есть на практике это возможно.

Относительно моей оценки подобного гипотетического обмена, если российская сторона на него согласится, потому что мы слышали заявления [представителя Кремля Дмитрия] Пескова, из которых можно сделать вывод, что Медведчук там никому не нужен. Но если такое и произойдет, то я не против этого. Конечно, мне хочется, чтобы Медведчук скончался в тюрьме, чтобы он там провел оставшиеся годы его никчемной, жалкой жизни. Но если выдача Медведчука спасет хоть одного гражданина Украины, это необходимо делать. Потому что граждане Украины, которые ее защищают, в миллион раз дороже любого никчемного Медведчука.

— Жена Медведчука Оксана Марченко дала пресс-конференцию российским СМИ в Москве, где сказала, что ее муж «не совершал никаких преступлений». Еще она говорит о том, что есть признаки пыток ее мужа сотрудниками СБУ. Могут ли эти нарративы стать определяющими, когда будут оценивать задержание Медведчука в западном мире?

— Мне кажется, что западные государства, цивилизованный мир разделяет нашу позицию.

Не может быть никаких дискуссий о том, законно ли задержание Медведчука. Его задержание произошло, во-первых, по решению суда. Во-вторых, это решение было принято из-за того, что Медведчук нарушил правила отбывания домашнего ареста. Его же задержали не потому, что осудили, дали какой-то срок, а потому что по нему есть уголовное производство, ему суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста, а он сбежал из-под домашнего ареста. Нарушил — суд разрешил его задержать. Точка.

Если бы Медведчук не хотел быть задержанным, то ему стоило оставаться на домашнем аресте по адресу, который определил суд. Нравится это ему или нет.

Другие аргументы, что он лидер оппозиции или еще кто-то, не имеют значения. Есть закон Украины, его необходимо соблюдать.

Относительно возможной пытки Медведчука. Не знаю, из каких объективных сведений Марченко могла получить такую информацию, потому что никакими данными, которые бы на это указывали, ни она, ни я, ни кто-либо другой пока не располагаем. Если Медведчука пытали, это нужно обязательно проверять. Его нужно держать в условиях, которые будут обеспечивать его человеческую честь и достоинство, как это предусмотрено законами Украины, международным правом, Европейской конвенцией по правам человека, которую РФ у себя сейчас денонсирует. Мы же не россияне, мы законы должны соблюдать.

— Верите ли вы, что возможенй Гаагский трибунал для Путина и его приспешников?

— Международное право по своей природе очень редко действует быстро, особенно — международное гуманитарное право, право вооруженных конфликтов и международное уголовное право. Я не знаю, в каком формате. То ли это будет Гаагский трибунал, то ли это будет ООН, то ли это будет рассматривать Международный уголовный суд, то ли это будет специализированный созданный трибунал, как было с Югославией. Это второстепенно, мне кажется.

Важно с нашей стороны и со стороны наших партнеров сейчас максимально документировать все преступления против человечности, военные преступления, преступление геноцида (если там действительно есть все правовые признаки преступления геноцида, а мне кажется, что они присутствуют), чтобы в дальнейшем инициировать процесс привлечения всех причастных лиц к ответственности за совершение указанных преступлений.

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Очень важно, чтобы мы и наши партнеры сконцентрировались на высшем политическом руководстве государства-агрессора, которые отдавали соответствующие приказы. Это довольно сложно доказать, но это нужно делать. Проще всего было бы привлечь к ответственности высшее политическое руководство страны-агрессора за совершение преступления агрессии, потому что его не нужно сложно доказывать: есть президент РФ, главнокомандующий Вооруженными силами РФ, есть факт агрессии против Украины. Соответственно, он ответственен за это преступление.

Но когда это может произойти, сложно сказать. Во-первых, я не люблю забегать в будущее, а во-вторых, может возникнуть огромное количество факторов, которые могут на это повлиять. Это может произойти как в обозримом будущем, так и в довольно отдаленном. Уверен, что рано или поздно это точно произойдет. Сегодня с Украиной работают лучшие мировые юристы-международники, очень хорошо знающие международное право, имеющие практику, соответствующий факт. Совершением военных преступлений в Украине заинтересовался и прокурор Международного уголовного суда.

Главное, чтобы Украина и другие государства, подавшие заявления о совершении военных преступлений и преступлений против человечности, не стали потом отказываться от своих обвинений. Для этого есть гражданское общество, которое будет контролировать украинские власти, какими бы они ни были.

— Был демонтирован памятник Пушкину в Ужгороде, Тернополе. В Днепре нарисовали на нем Z. Как объяснить гражданам, что Пушкин тоже враг?

— Очень многие граждане должны сами отдавать себе отчет, что не конкретно Пушкин, а любое проявление русской культуры в Украине представляет определенную опасность. Наличие общего культурного, информационного, религиозного пространства со страной-агрессором позволяет стране-агрессору глубже проникать в умы украинцев и рассказывать дальше ложь о том, что якобы мы с ними какие-то братские народы, или прости Господи, что мы с ними один народ.

Их псевдо-аргументы на самом деле весьма важны для того, чтобы убеждать других украинцев или даже [президента Франции] Эммануэля Макрона. У нас не должно оставаться проявлений культуры страны-агрессора, если это вообще можно называть культурой.

Мне кажется, когда мы на своей земле, то должны чествовать и своих героев. У нас есть много писателей, которых нужно также чествовать. Вот пусть вместо Пушкина лучше стоят памятники, например, Василию Стусу – их очень мало в стране.

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