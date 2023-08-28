На девятый день полномасштабного вторжения Путин просил Шольца признать Крым российским, а Донбасс «независимым» — Bild 28 августа, 17:07 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения убеждал канцлера Германии Олафа Шольца признать «независимыми» Донецкую и Луганскую области, а оккупированный Крым — частью России, сообщил журналист Штефан Ламби.

Об этом сообщает Bild.

Штефан Ламби ранее получил доступ к стенограмме переговоров Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где лидеры стран обсуждают переговоры с Путиным. Как сообщает немецкое издание, переговоры Шольца с Путиным состоялись 4 марта 2022 года — на девятый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Видео дня

Согласно стенограмме, канцлер сказал Макрону, что ситуация «лучше не становится», а диктатор «совсем не жалуется на санкции». Французский лидер, по данным журналиста, добавил, что Путин в разговоре с ним также не говорил о санкциях.

Канцлер Германия подчеркивал, что Путин снова навязывал свое видение по ситуации в Украине и «говорил о демилитаризации, денацификации».

Также диктатор, по данным журналиста, просил канцлера, чтобы украинский Крым «был признан частью России», а оккупированные районы Донецкой и Луганской областей — «независимыми».



«Когда я спросил его, возможна ли встреча по Украине, рано или поздно, с вами, мной, Зеленским и с ним, Путиным, он не отказался полностью. Но он назвал два условия. Во-первых, это не должно быть поводом для прекращения огня. Затем он говорил только о нас троих: вы, я и он. Без Зеленского», — рассказал Шольц Макрону.

Российский диктатор в разговоре с канцлером также повторял свои конспирологические идеи о том, что якобы «украинская делегация поехала в Польшу, потому что хотела поговорить с президентом Соединенных Штатов, чтобы получить указания».

Макрон подтвердил, что у него состоялся очень похожий диалог с российским диктатором.