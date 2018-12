Стена на границе США с Мексикой окупится за два месяца — Трамп

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Может кто-нибудь наконец объяснить демократам (а нам нужны их голоса), что наша страна теряет от нелегальной иммиграции $250 млрд каждый год, не считая страшного притока наркотиков? Обустройство границы, в том числе строительство стены, – это $25 млрд. Окупается за два месяца. Сделаем же это!" – заявил Трамп.

Could somebody please explain to the Democrats (we need their votes) that our Country losses 250 Billion Dollars a year on illegal immigration, not including the terrible drug flow. Top Border Security, including a Wall, is $25 Billion. Pays for itself in two months. Get it done!