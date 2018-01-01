Стена на границе США с Мексикой окупится за два месяца — Трамп Вчера, 23:08 39 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп считает, что строительство стены на границе быстро окупится

Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе США с Мексикой обойдется в $25 млрд и принесет большую выгоду.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Может кто-нибудь наконец объяснить демократам (а нам нужны их голоса), что наша страна теряет от нелегальной иммиграции $250 млрд каждый год, не считая страшного притока наркотиков? Обустройство границы, в том числе строительство стены, – это $25 млрд. Окупается за два месяца. Сделаем же это!" – заявил Трамп.

Could somebody please explain to the Democrats (we need their votes) that our Country losses 250 Billion Dollars a year on illegal immigration, not including the terrible drug flow. Top Border Security, including a Wall, is $25 Billion. Pays for itself in two months. Get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2018 г.

Болезни, усталость и решимость. Как выглядит изнутри караван мигрантов из Центральной Америки, которые идут пешком в США

Напомним, что ранее Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.

С октября к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе. Часть мигрантов уже добралась до границы США и Мексики.

В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.

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В Мексике сотни мигрантов пытались прорвать границу с США

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