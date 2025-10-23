В Минобороны Германии сомневаются в эффективности «стены дронов» против РФ

Европейский Союз не сможет создать абсолютно непробиваемую « стену дронов » на восточных границах, поскольку этот проект является слишком амбициозным. Страны ЕС должны реалистично оценивать свои ожидания. Об этом в интервью для The Times заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что построить неприступный барьер вдоль сухопутной границы НАТО с Россией, Беларусью и Украиной, а также в Черном и Балтийском морях невозможно.

«Россия через провокации пытается заставить НАТО сосредоточиться на „дешевых и безвредных“ дронах, отвлекая внимание от необходимости укрепления более широкой системы ПВО», — пояснил Писториус.

Министр подчеркнул, что хотя «стена дронов» является слишком амбициозным проектом, она может помочь уменьшить количество дронов во время возможной атаки.

Писториус также добавил, что все немецкие солдаты сейчас проходят обучение по противодействию беспилотникам. Германия также планирует закупку лазерных систем для защиты.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Европейская комиссия хочет, чтобы новая инициатива по противодействию беспилотникам, которая получила название «стена дронов», стала полностью функциональной до конца 2027 года.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

Инфографика: NV

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что страны НАТО должны «реагировать более решительно» на нарушение российскими самолетами воздушного пространства, но не сбивать их.

25 сентября генсек НАТО Марк Рютте поддержал комментарии Трампа относительно того, что страны-члены Альянса должны сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушают их воздушное пространство.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в частности, сбивая российские военные самолеты.

25 сентября в эфире радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».

2 октября российский диктатор Владимир Путин решил пошутить и сказал, что «больше не будет запускать дроны в Данию».