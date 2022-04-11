«Неуместно?». Стефанчук упрекнул главу парламента Грузии за отказ ехать в Бучу 11 апреля, 02:38 Цей матеріал також доступний українською Руслан Стефанчук (Фото:facebook.com/stefanchuk.official)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук упрекнул главу парламента Грузии Шалви Папуашвили в отказе посетить уничтоженные оккупантами Бучу и Ирпень Киевской области. Последний назвал такое приглашение «неуместным».

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«Неуместно. Именно так охарактеризовал мое приглашение посетить Бучу и Ирпень спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили… Единственное, что рождает у меня чувство неописуемой бентеги, так это вопрос: уместно ли называть «неуместным» приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, разделить ее горе, высказать слова поддержки? Мне кажется, что друг должен это сделать без приглашения. Ведь, по-моему, именно об этом говорил великий Шота Руставели: «Второй верный друг поможет, не испугает его беда. Сердце он отдаст за сердце…», – отметил Стефанчук.



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Он рассказал, что Папуашвили считает невозможным ехать в Украину, пока «одельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку», которую оказывает Грузия. Среди примеров столь мощной поддержки спикер грузинского парламента привел голосование Грузии в пользу Украины на международных площадках, в том числе в ООН.

"Коллега, Украина ценит любую помощь, которую получает от других стран в это нелегкое время. Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах», – обратился к Папуашвили Стефанчук.

Он подчеркнул, что Украина ценит и всегда ценила искреннюю поддержку грузинского народа.

«Точно так же, как и многие украинцы в 2008 году стояли рядом с грузинами против той же российской федерации, которая посягнула на вашу независимость, проглотила кусок вашей территории, убивала ваших людей. Украина тогда с первых дней вашего противостояния с россией поддерживала Грузию и на политическом, и на информационном, и на международном, и на военном уровнях», — подчеркнул Стефанчук.

Он напомнил, что в 2008 году благодаря украинским противовоздушным системам обороны (Бук, Оса) грузины защищали свое небо. В то же время Глава ВР констатировал, что не стремится меряться размерами поддержки, ведь она всегда должна быть искренней.

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