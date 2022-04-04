«Бросает тень на защитников Мариуполя». Украинцы просят CNN удалить материал про полк Азов, который содержит пропаганду РФ 4 апреля, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Продолжается 40-й день обороны Мариуполя (Фото:t.me/polkazov)

Украинские политики и бизнесмены обратились к телеканалу CNN относительно статьи про полк Азов с просьбой не распространять российскую дезинформацию и удалить материал.

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«[Статья] не является полной, она передергивает, бросает тень на наших бойцов, защищающих Мариуполь в таких невероятных условиях вместе с другими подразделениями. Она „очерняет“ политическую силу, не имеющую ничего общего с теми нарративами, которые описали в статье. Они опираются на мнения двух экспертов, не являющихся специалистами и не понимающих, что такое партия [Национальный корпус] и [полк] Азов. Это разные вещи», — отметил в эфире Радио НВ народный депутат Сергей Тарута.

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Нардеп объяснил: бывшие командиры Азова после окончания военной службы создали партию, но военные, защищающие Мариуполь, не причастны к политической силе. Полк Азов — это часть Национальной гвардии Украины под управлением Генерального штаба и высшего военного командования Украины.

В обращении к CNN также отметили, что авторы статьи приводят цитату политика и первого командира полка Азов Андрея Белецкого в 2010 году, когда он якобы призвал к «крестовому походу белой расы». Однако в письме телеканалу объясняют, что эта цитата впервые прозвучала от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в 2015 году и нет никаких других свидетельств, что Белецкий действительно когда-нибудь такое говорил.

«Нам бы хотелось, чтобы американское и внешнее общество знало правду и не подвергалось этой дезинформации», — добавил Тарута.

Открытое письмо телеканалу CNN уже подписали более 200 публичных лиц.

Британская разведка считает, что Мариуполь наверняка является ключевой целью вторжения РФ, ведь это сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.

Именно поэтому за город 40-й день продолжаются ожесточенные бои.

Среди защитников Мариуполя — полк Азов. Их канал в Телеграмм остается одним из немногих, информирующих о состоянии дел в городе.

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