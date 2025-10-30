В ЕС предлагают лишить Словакию права голоса из-за изменений в конституцию — СМИ

30 октября, 20:54
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, 20 октября 2025 года (Фото: Robert Fico / Facebook)

Правительство Нидерландов изучает возможность инициировать дисциплинарную процедуру против Словакии в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС из-за принятых в стране противоречивых конституционных изменений.

Об этом сообщает издание VSquare со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза в четверг, 30 октября.

Издание пишет, что статья 7 является одним из самых жестких механизмов воздействия ЕС на страны-члены, которые нарушают базовые принципы. В случае доказательства нарушений процедура может завершиться санкциями, в частности лишением государства права голоса в Совете ЕС.

Толчком к этому шагу стала принятая 16 октября резолюция парламента Нидерландов. В документе депутаты призвали правительство дать решительный ответ на действия словацких законодателей, которые, по их мнению, ограничивают права ЛГБТ+ и противоречат европейскому праву.

По данным VSquare, нидерландское правительство пока неофициально выясняет, готовы ли другие страны ЕС поддержать такую инициативу. В то же время Гаага надеется, что первым шаг сделает Европейская комиссия, инициировав дело о нарушении перед Судом ЕС.

В конце сентября парламент Словакии одобрил изменения в конституцию, которыми закрепил определение только двух полов — мужского и женского, а также изменил правила усыновления.

16 сентября Politico писало, что руководство Партии европейских социалистов (PES) приняло решение исключить из своей партии политическую силу Smer-SD Фицо. При этом членство партии приостановили в 2023 году.

