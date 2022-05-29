Цель — миллион. Петицию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС поддержали уже более 240 тысяч человек со всего мира 29 мая, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Украина может получить статус кандидата в ЕС уже в июне после саммита лидеров Евросоюза (Фото:Dusan_Cvetanovic/pixabay)

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призывает подписать петицию с призывом официально признать Украину страной-кандидатом в Европейский Союз.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом она сообщила в Facebook 29 мая.

Стефанишина напомнила, что соответствующее решение может быть принято по результатам саммита лидеров Евросоюза уже в июне, а петиция на американской онлайн-платформе Change.org может стать еще одним «инструменты воздействия и убеждения».

Видео дня

Сейчас ее подписали уже около 243 тысяч человек, цель — собрать как минимум миллион.

«Многие из нас испытывают бессилие перед этой войной. Однако демонстрация того, что европейцы обращаются к украинцам, чтобы вместе двигаться вперед к общему будущему, является сильным знаком поддержки. Этим призывом мы хотим сказать украинцам, что мы их поддерживаем и, несмотря на ужасающие действия Владимира Путина и его армии, будущее будет. И, как и они, мы хотим, чтобы это будущее было свободным, европейским и с нами», — говорится в тексте петиции.

Украина и статус кандидата в ЕС

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Еврокомиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 9 мая Киев передал ЕС заполненную вторую часть опросника. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.



Некоторые лидеры европейских стран ставят под сомнение быстрое присоединение Украины к ЕС или же предлагают альтернативы блоку. Однако президент Владимир Зеленский их отвергает.



Путин ненавидит ЕС, потому что тот хочет отобрать у него Украину – Павел Климкин, дипломат

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.