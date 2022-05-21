«Очередной компромисс Европы и РФ». Зеленский исключает альтернативы статусу кандидата в ЕС для Украины
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его мнению, предложения альтернативных решений будут являться очередным компромиссом Европы и России.
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Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в субботу, 21 мая.
По словам Зеленского, кандидатство в ЕС является важным сигналом для Украины, а те, кто предлагают ей «альтернативы», сознательно или бессознательно продвигают интересы РФ.
«Нам не нужны [как заменитель] какие-либо возможности или технические возможности доступа к тем или иным финансам. Это важно для экономики Украины, но нам не нужны альтернативы кандидатству в ЕС. Нам не нужны эти компромиссы, потому что это будут компромиссы не с Украиной в Европе. Это будет еще один компромисс Европы с РФ. Я абсолютно уверен: это давление и влияние российских чиновников, бюрократов, лоббистов и тому подобное», — сказал Зеленский.
9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет «несколько лет, возможно, несколько десятилетий», и предложил создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова). Эта идея заинтересовала канцлера Германии Олафа Шольца. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев.
Украина и статус кандидата в ЕС
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.
21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Еврокомиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.
Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 9 мая Киев передал ЕС заполненную вторую часть опросника. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.
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