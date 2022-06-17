Швеция поддержала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но с условиями — глава МИД 17 июня, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Анн Линде не назвала условия, с которыми поддержала решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Швеция поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз, но с условиями.

Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Только что участвовала в комитете ЕС, где я сказала Совету по иностранным делам, что Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями», — написала она в своем Twitter.

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Какие именно условия имеются ввиду, Линде не уточнила.

17 июня Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. После этого представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня.

Заявка Украины на вступление в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

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