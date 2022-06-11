Путь в ЕС. Заключение о статусе кандидата для Украины будет готово к концу следующей недели — фон дер Ляйен 11 июня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською ЕС будет решать, предоставить ли Украине статус кандидата на вступление, уже в ближайшее время (Фото:REUTERS / Yves Herman)

Европейская комиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев в субботу, 11 июня.

«Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемое заключение для стран-членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим безостановочно, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца следующей недели», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.



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Она добавила, что направление движения известно — «это очень заслуженное направление», и ЕС очень высоко ценит усилия и решимость, которые прилагает Украина и ее граждане на этом пути.

«Люди доказали свою мотивацию и свой решительный настрой, поэтому я убеждена, что мы вместе сможем преодолеть эту страшную войну, совместно отстроим и модернизируем эту прекрасную страну. Я хочу завершить словами „Слава Украине“», — сказала глава Еврокомиссии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 17 июня Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Далее заявка Украины на вступление Евросоюза будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском Совете. Однако некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата на поступление. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого выступают три страны блока. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Путь к членству Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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