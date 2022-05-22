Президент Польши Анджей Дуда призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне 22 мая, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с журналистами в Киеве (Фото:Скриншот видео Офиса президента на YouTube)

Президент Польши Анджей Дуда призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС в Совете Европы 24 июня.

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Об этом Анджей Дуда сказал на встрече с журналистами после выступления в Верховной Раде Украины.

«Большой призыв ко всему Европейскому союзу. Сегодня Украина нуждается в нашем сигнале открытия европейских дверей для Украины как государства, для украинского общества, которое хочет быть частью европейских сообществ. Именно благодаря этому они сегодня стоят и защищают храбро свое государство. Они не хотят быть зоной влияния России, хотят быть независимой, свободной страной, хотят сами решать», — призывает Дуда.

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По его мнению, очень важно, чтобы 24 июня в Совете Европы Украине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС. Такое решение Дуда считает крайне важным, «прежде всего, психологически».

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22 мая президент Польши Анджей Дуда приехал с визитом в Киев и стал первым из мировых лидеров, лично выступивших в Верховной Раде после начала войны. В частности, он заявил, что украинцы в Польше — «не беженцы, а наши гости» и заверил, что сделает все для членства Украины в ЕС. Зеленский анонсировал внесение в Совет законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.

Во время встречи с журналистами в Мариинском дворце Дуда также назвал войну поражением России и призвал предоставить большее вооружение Украине.

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