Ермак озвучил задачу Киева после решения Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС 17 июня, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Ермак поблагодарил Еврокомиссию за рекомендацию относительно статуса кандидата для Украины (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Еврокомиссию за рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

«Благодарны Еврокомиссии за рекомендацию предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Далее — решение должен принять Совет Европы», — написал он в своем Twitter.

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Ермак добавил, что Еврокомиссия предоставила план действий, который следует выполнить для начала переговоров Киева о вступлении в ЕС.

«Наша задача — сделать все максимально быстро. Работаем», — резюмировал глава ОПУ.

17 июня Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. После этого представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня.

Заявка Украины на вступление в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

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