Членство Украины в ЕС: Кулеба заявил, что Киев не воспримет суррогатных версий или альтернатив статусу кандидата 8 июня, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Кулеба озвучил жесткую позицию Киева по получению статута кандидата на членство в ЕС (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Киев не воспримет никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на членство в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я хочу еще раз подтвердить, что мы, Украина, не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы статусу кандидата, какими бы розовыми они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС — не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает. Мы простые, скромные люди, которые удовлетворятся обычным стандартным статусом кандидата на членство в ЕС, не надо нам придумывать ничего особенного», — сказал он на брифинге.

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Кулеба подчеркнул, что Украина заслужила статус кандидата и отвечает критериям его получения.

«Это позиция не только правительства, но и гражданского общества. Я хочу поблагодарить более 200 гражданских и неправительственных организаций — как мне сказали, это самое большое в истории количество организаций, которые объединились в рамках адвокационной кампании и подписали открытое обращение к иностранным правительствам о том, что Украине в конце июня нужно предоставить статус кандидата в члены ЕС», — резюмировал глава МИД.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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