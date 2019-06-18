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Старый друг лучше новых двух. Климкин прокомментировал назначение Тейлора временным поверенным в делах США

Сегодня, 15:07
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Старый друг лучше новых двух. Климкин прокомментировал назначение Тейлора временным поверенным в делах США - фото

Chambre des Députés/Flickr

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал назначение Билла Тейлора временным поверенным в делах США

По словам Климкина, он очень рад назначению Тейлора.

«Хороший друг Билл Тейлор снова руководит американскими дипломатическими усилиями в поддержку Украины. Как говорится, старый друг лучше новых двух, хотя и новым мы всегда рады. Рад, что именно сейчас американскую дипмиссию возглавляет действительно мудрый и активный человек», — написал Климкин в Twitter.

18 июня в Украину прибыл временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

Тейлор сменил на посту временного поверенного Кристину Квин. Она вернется к работе в должности заместителя главы миссии.

Дипломат уже работал в Украине в качестве посла США с 2006 по 2009 годы.

Теги:   США Уильям Тейлор Павел Климкин

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