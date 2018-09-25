Стартует 73-я сессия Генассамблеи ООН: чем она важна для Украины

Во вторник, 25 сентября, в Нью-Йорке начинаются основные мероприятия 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Всю неделю в стенах международной организации будут выступать главы и высокопоставленные представители государств. Об этом - в сюжете Радио НВ.

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Первой среди всех государств-членов ООН традиционно выступит Бразилия. Этот порядок не нарушается с момента создания организации, когда на Генассамблее в 1946 году в Лондоне первым слово взял именно бразильский посол.

Далее ожидается выступление президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома в этом году также председательствует в Совбезе, где предостережет сирийское правительство от химических атак в Идлибе. Американский лидер также затронет тему Северной Кореи. Сначала главным вопросом должны были стать отношения с Ираном. Однако позже повестку дня подкорректировали.

В него также включили пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Это позволит "донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе".

Миротворческая миссия - главный вопрос для Украины

Петр Порошенко уже прибыл в Нью Йорк и выступит на общих дебатах, примет участие в саммите миротворчества ООН, а затем проведет встречи с мировыми лидерами.

Представленные Россией идеи никто не собирается обсуждать, дополнять и работать над ними

Украина настаивает на введении миссии ООН на всю неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. В частности, и на границе с Россией. В свою очередь Российская Федерация настаивает, что миротворцы должны размещаться только на линии разграничения сторон и иметь функцию охраны уже существующей миссии ОБСЕ. По словам главы украинской дипломатии Павла Климкина, представленные идеи России никто не собирается обсуждать, дополнять или над ними работать.

Миссия миротворцев на Донбассе должна состоять из трех основных компонентов, включающих военный, полицейский аспекты и международную администрацию, и размещаться на всей территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" ранее заявляли, что без их согласия в этом вопросе миротворческие силы ООН станут для них мишенями.

Отработанная процедура

Миротворческая миссия - это единственный формат, который может радикально изменить ситуацию на Донбассе в сторону деэскалации конфликта и возвращения тех территорий к нормальной жизни, заявил глава совета Всеукраинского объединения Союз участников миротворческих операций Сергей Грабский.

Речь идет о создании пространства безопасности с гуманитарным обеспечением на неподконтрольных Украины территориях и проведении выборов в будущем, добавил Грабский.

"Зона Косовского конфликта - аналогичная нашему. Военно-полицейская операций обеспечит контроль над инфраструктурой, над городами, будут проводиться зачистки незаконных вооруженных формирований при полной поддержке тяжелого вооружения, техники и авиации. Ничего нового, давно отработаны эти процедуры", - отметил Грабский.

Каждая миротворческая миссия не похожа друг на друга, каждая имеет свои особенности и специфику, добавляет Сергей Грабский. По его мнению, украинская сиутация не предусматривает конфликта сторон, например, религиозного, межэтнического, как это часто бывает, зато мы просто временную оккупацию этих территорий.

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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал перечень стран, которые в пределах миротворческой миссии готовы отправить своих военных на Донбасс. По его словам, это Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.