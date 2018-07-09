Стартовал саммит Украина-ЕС. Какие украинские вопросы поднимают в Брюсселе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля

Реформы, европейская помощь и газ - главные темы саммита Украина - ЕС, который проходит сегодня, 9 июля, в Брюсселе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

На саммите украинскую делегацию возглавил президент Петр Порошенко. Европейский Союз представляют президент Европейского совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини, вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. В ходе встречи стороны традиционно подводят итоги года, а также обсуждают приоритеты развития и общие политические и экономические действия.

Чему посвящен саммит

Во время саммита стороны обсуждают имплементацию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. В частности, следующие шаги по внедрению соглашения, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Кроме того, на повестке дня - выполнения Минских договоренностей.

Саммит еще раз подтвердит со стороны ЕС независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также на признает анексиию Крыма со стороны РФ.

Подписание меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в 1 млрд евро не ожидается

Среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год - реформы децентрализации, государственного управления, борьба с коррупцией, верховенство права, экономическое развитие и энергетика.

Евросоюз намерен затронуть вопрос газового транзита через территорию Украины, а также проекта Северный поток 2. Отмечается, что лидеры призовут РФ освободить всех украинских политических заключенных, включая кинорежиссера Олега Сенцова, а также взять ответственность за сбивание самолета рейса МН17. Подписание меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в 1 млрд евро не ожидается.

Переговоры об этом продолжатся в течение следующих недель. В то же время будет подписано соглашение с Европейским инвестиционным банком, учреждение предоставит заем в 75 млн евро для повышения безопасности украинских дорог.

Проходит двадцатая встреча лидеров Украины и Евросоюза и первая с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации.

Бизнес и макрофинансовая помощь

Украинский парламент выполнил на 30% свои обязательства в рамках соглашения ассоциации с ЕС, правительство - более чем на 40%, и на 50% - органы местного управления, рассказала член парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, народный депутат от фракции БПП Оксана Юринец. Она отметила, что украинский бизнес продемонстрировал свою готовность поставлять товары в Европу и в полной мере использовал свои квоты в рамках соглашения.

Главное, что следует ожидать Украине от саммита с ЕС - это предоставление макрофинансовой помощи, отметил директор центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

Следующие шаги по внедрению соглашения с Украиной - углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли

По словам эксперта, подписание меморандума о предоставлении средств задерживают, чтобы поторговаться с нашим государством за усиление реформ и, возможно, принятия определенных законопроектов.

Поскольку в Европе есть сторонники и противники энергетического сотрудничества с Россией, теоретически Украина может изменить разделение сил в свою пользу.

"Деньги - это единственный ресурс, с помощью которого ЕС может на что-то влиять в Украине. Он пытается выдавать их под какие-то изменения, принятие законов", - сказал Капитоненко.

В общем ЕС обязался предоставить макрофинансовой помощи Украине в размере почти 13 млрд евро. 3 млрд уже было предоставлено по предварительным программами. Предполагается, что эти средства украинская власть использует в течение ближайших двух лет на реализацию реформ.