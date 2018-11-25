Старший принц Саудовской Аравии призвал не доверять ЦРУ в заключении по делу Хашукджи

Центральное разведывательное управление США не может рассчитывать на доверие в отношении заключения по делу убийства журналиста Джамаля Хашукджи, в котором фигурирует наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, заявил Старший саудовский принц Турки аль-Файсал, передает Reuters.

По его словам, ЦРУ не обязательно является самым высоким стандартом достоверности или точности при оценке ситуаций.

Принц, бывший глава саудовской разведки, который также служил послом в Соединенных Штатах, сказал, что заключение управления о том, что Ирак обладал химическим оружием до вторжения США в 2003 году, показало, что оно может быть ненадежным.

Как утверждает член королевской семьи, неточные и неправильные оценки разведовательного бюро привели к полномасштабной войне с тысячами жертв.

"Я не понимаю, почему ЦРУ не предстает перед судом в Соединенных Штатах. Это мой ответ на их оценку того, кто виноват, а кто нет, и кто сделал то, что было в консульстве в Стамбуле", – заявил принц.

Ранее СМИ сообщили, что у ЦРУ есть запись телефонного разговора, в ходе которого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично требовал "заставить молчать" журналиста Джамаля Хашукджи.

Позже в Госдепе США опровергли выводы ЦРУ о заказчиках убийства Хашукджи. Президент США Дональд Трамп заявил, что отчет Центрального разведывательного управления по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи "не окончателен".

Напомним, оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.