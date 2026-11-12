Более 100 конгрессменов требуют от Трампа и SpaceX объяснений по поводу ограничений Starshield для Украины

Группа поддержки Украины в Конгрессе США, в которую входят 105 членов Конгресса, требует от администрации президента Дональда Трампа и компании SpaceX объяснений по поводу ограничений системы Starshield для Украины.

Об этом сообщили на странице Группы в соцсети X в четверг, 12 ноября.

«Мы требуем от администрации Трампа и компании SpaceX полного отчета о том, как и почему это произошло, а также принятия незамедлительных мер для восстановления полного доступа к системе Starshield», — говорится в публикации.

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14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости: связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась при движении быстрее 160 км/ч. Газета The Telegraph писала, что это ограничение инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако украинские военные и президент Зеленский тогда сообщали, что ограничения оставались в силе.

Лишь 24 октября Владимир Зеленский сообщил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал медийный резонанс.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX; в частности, вновь действуют ограничения скорости на уровне 161 километра в час.

Газета Financial Times со ссылкой на украинских высокопоставленных лиц писала, что США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины, чтобы оказать давление на Киев во время переговоров с Россией, состоявшихся 10−11 ноября в Абу-Даби.