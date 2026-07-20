«Я ухожу с улыбкой». Кир Стармер выступил с прощальной речью на Даунинг-стрит и официально покинул пост премьера Великобритании

Кир Стармер в понедельник, 20 июля, заявил, что завершил свою работу на посту премьер-министра Великобритании . Об этом он сказал во время прощальной речи на Даунинг-стрит, 10, после чего король принял его отставку, пишет The Guardian.

«Я собираюсь посетить его величество короля, чтобы подать в отставку и закрыть страницу моего пребывания на посту премьер-министра. Моя работа выполнена», — сказал премьер.

Реклама

Он отметил, что за два года его пребывания на посту премьера Британия стала «сильнее и справедливее». В частности, Стармер заявил о снижении уровня миграции, укреплении обороны и улучшении международной репутации страны.

Он также упомянул Украину.

«Сегодня мы сталкиваемся с миром, в котором наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы разъединить нас — из-за наших ценностей, нашей свободы, нашей порядочности и, откровенно говоря, нашей непоколебимой решимости поддержать мужественный народ Украины», — сказал Стармер.

Кир Стармер обнимает свою жену Викторию Стармер / Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Премьер сказал, что покидает Даунинг-стрит, 10 с «улыбкой», добавив, что полностью поддерживает своего преемника и нового лидера лейбористов Энди Бернема.

«Я ухожу с достоинством, я ухожу с улыбкой и я ухожу, гордясь всем, чего мы достигли», — цитирует Стармера BBC.

Впоследствии Букингемский дворец сообщил, что король во время аудиенции Стармера принял его отставку.

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

В 2024 году Стармер привёл Лейбористскую партию к убедительной победе на всеобщих выборах, положив конец 14-летнему правлению консерваторов. Он занимал пост премьер-министра Великобритании с 5 июля 2024 года, после отставки консерватора Риши Сунака.

17 июля 2026-го Энди Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании. Теперь король поручит ему сформировать правительство и церемониально назначит его премьер-министром страны.

Инфографика: NV

22 июня Стармер подтвердил, что покидает пост главы Лейбористской партии, и заявил, что уйдет с должности премьера после избрания нового лидера лейбористов.

В тот же день новоизбранный депутат британского парламента Энди Бернем подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра.