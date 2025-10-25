Стармер призвал союзников ускорить разблокировку замороженных активов РФ для финансирования обороны Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры «коалиции желающих» должны договориться о завершении работы по использованию замороженных российских активов для усиления обороноспособности Украины.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы должны договориться о завершении работы по суверенным активам России и разблокировать миллиарды, чтобы помочь финансировать оборону Украины. Великобритания готова действовать совместно с ЕС, чтобы продвинуть этот вопрос как можно скорее», — заявил Стармер.

Реклама

23 октября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в Евросоюзе отложили до декабря решение о том, стоит ли использовать замороженные активы российского Центробанка для помощи Украине.

По их словам, на такой шаг официальному Брюсселю пришлось пойти после того, как Бельгия потребовала более серьезных гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с выдачей кредитов Украине из замороженных российских активов на сумму 140 млрд евро.

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

17 сентября Европейская комиссия предложила государствам-членам Евросоюза рассмотреть возможность использования для «репарационного кредита» €25 млрд замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только €140 млрд в депозитарии Euroclear.

В тот же день издание Financial Times написало, что Европейский Союз предложил использовать часть из запланированного кредита в размере €140 млрд для покупки американского оружия для Украины.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз пообещал финансировать Украину до 2027 года с помощью замороженных активов России.