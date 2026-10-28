Проблемы с доступом Украины к военной версии спутниковой связи Starlink вновь обострили дискуссию о зависимости Европы от американских технологий. Европейские страны стремятся развивать собственные спутниковые системы, чтобы самостоятельно обеспечивать критически важную связь и потребности в сфере обороны.

Об этом говорится в публикации Bloomberg от 27 октября.

Перебои в работе военной версии спутниковой связи Starlink — Starshield — продемонстрировали, насколько важны американские космические технологии для обороны Украины и безопасности Европы.

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Проблемы со связью повлияли на работу украинских беспилотников, в частности тех, которые выполняют ударные задачи и перехватывают воздушные цели. В то же время у Европы нет готовой альтернативы, которую украинские военные могли бы быстро использовать вместо Starlink на фронте.

Зависимость касается не только спутникового интернета. Европейские страны также полагаются на американские системы космического наблюдения для обнаружения пусков ракет и предупреждения об угрозах. Полноценного европейского аналога американской системы инфракрасного обнаружения ракет на данный момент не существует.

Это создает стратегические риски, поскольку доступ к критически важным технологиям зависит от решений Вашингтона и частных американских компаний. На фоне разногласий между администрацией США и европейскими союзниками вопрос технологической самостоятельности становится все более актуальным.

Европейский союз работает над спутниковой системой IRIS², которая должна обеспечивать защищенную связь для государственных учреждений, военных и объектов критической инфраструктуры. Проект призван снизить зависимость от иностранных поставщиков спутниковых услуг.

В январе 2026 года ЕС начал запуск ограниченных защищенных спутниковых услуг для государственных и военных нужд в рамках инициатив IRIS² и GOVSATCOM. Для полноценного развертывания IRIS² потребуется еще несколько лет, а начало предоставления отдельных услуг запланировано на 2029 год.

Еще один вариант — сеть OneWeb, которой управляет оператор Eutelsat. Однако ее возможности пока уступают Starlink, а характеристики оборудования, пропускная способность и стоимость терминалов ограничивают использование сети непосредственно на фронте. Оборудование Starlink также нельзя просто подключить к OneWeb — для перехода требуются другие терминалы.

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Кроме того, европейские страны развивают собственные военные космические программы. В частности, Германия работает над созданием национальной группировки военных спутников.

Несмотря на развитие собственных проектов, Европа пока не в состоянии полностью заменить американские спутниковые технологии. Starlink располагает более масштабной сетью и развитой инфраструктурой, тогда как переход на альтернативные системы требует времени, значительных средств и переоснащения оборудования.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс признал, что Европа в значительной степени зависит от американских космических возможностей. По его словам, ответом на это должны стать развитие собственных технологий и более тесное сотрудничество европейских стран.

Таким образом, ситуация со Starlink стала дополнительным аргументом в пользу технологической самостоятельности Европы. Однако в ближайшие годы европейские страны, вероятно, продолжат использовать американские системы связи и предупреждения о ракетных угрозах, параллельно создавая собственные альтернативы.

Ограничение работы Starlink в Украине — главное

14 октября украинская сторона сообщила об ограничениях скорости Starlink в Украине. Связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными «Шахедами».

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

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В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование обстоятельств потери Украиной доступа к связи Starlink.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений.