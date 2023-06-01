Пентагон заключил контракт со SpaceX на поставку терминалов Starlink Украине

1 июня, 20:22
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Щенки рядом с терминалом Starlink в районе освобожденного Лимана Донецкой области, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Щенки рядом с терминалом Starlink в районе освобожденного Лимана Донецкой области, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Министерство обороны США заключило контракт на закупку у компании SpaceX терминалов Starlink для защитников Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Скорее всего, терминалы закупят в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, сказано в материале.

«Мы вместе с глобальными партнерами работаем над тем, чтобы обеспечить Украину устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями, которые ей необходимы. Спутниковая связь — жизненно важный уровень в общей сети связи Украины, и ведомство заключает контракты со Starlink на услуги такого типа», — заявили в Пентагоне.

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В ведомстве не рассказали подробности о контрактах, партнерах или «конкретных возможностях», сославшись на соображения безопасности.

Bloomberg отмечает, что в декабре в Пентагоне объявляли о предоставлении «терминалов и услуг спутниковой связи» Украине, но не уточняли, что речь о компании Илона Маска.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон SpaceX Поддержка Украины Илон Маск Starlink Война России против Украины

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