Если что-то и может помешать Илону Маску окончательно отказаться от поддержки Украины, то это его собственные финансовые интересы (Фото: REUTERS/Эван Вуччи)

Миллиардер Илон Маск может воспользоваться зависимостью Украины от Starlink , чтобы заставить украинских военных и их союзников платить значительно больше за военную спутниковую связь. Подобную схему SpaceX уже применила в отношении Пентагона: после того как американские военные использовали Starshield во время ударов по Ирану, компания повысила стоимость терминалов в регионе с 5000 до 25 000 долларов в месяц. Пентагон согласился платить.

Об этом пишет The Atlantic.

Издание отмечает, что Илон Маск вряд ли решится полностью отключить Starlink в Украине, хотя технически может сделать это в любой момент. Такой шаг может нанести ущерб репутации SpaceX, отпугнуть клиентов в других странах и ускорить разработку альтернатив спутниковой сети.

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По данным издания, если что-то и может помешать Маску окончательно отказаться от поддержки Украины, то это его собственные финансовые интересы. Его компания заработала сотни миллионов долларов на терминалах Starlink, работающих в зоне боевых действий. По оценке соучредителя Ukraine Defense Fund Андрея Лисковича, который помог обеспечить украинских военных тысячами терминалов Starlink, в зоне боевых действий их значительно больше, чем 250 тысяч.

Ранее компания SpaceX, управляющая Starlink, взимала с правительства Украины по 2500 долларов в месяц за каждый терминал и прекращала предоставление услуг, если счета не оплачивались. В начале этого месяца, когда американские военные чиновники обратились в SpaceX из-за перебоев со связью в Украине, компания посоветовала перейти на обновленный контракт, чтобы восстановить доступ к сети, сообщили американские чиновники.

В июне SpaceX провела крупнейшее первичное публичное размещение акций в истории, получив оценку примерно в 1,8 трлн долларов. Доходы от Starlink удовлетворяют инвесторов SpaceX и финансируют другие проекты Маска, в частности его замысел по колонизации Марса.

Издание The Atlantic пишет, что в начале полномасштабного вторжения Илон Маск передал Украине тысячи антенн Starlink, чтобы обеспечить связь после российских ракетных и кибератак. Впоследствии украинские военные начали использовать сеть для управления беспилотниками. Это дало им преимущество, ведь у России не было доступа к Starlink и она не могла глушить его сигнал.

В сентябре 2022 года украинские чиновники попросили Маска активировать Starlink над Чёрным морем. Они хотели использовать систему для внезапной атаки на российские военные корабли вблизи оккупированного Крыма. Маск отказался.

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В конце 2022 года Маск объявил о запуске Starshield — сервиса для военных заказчиков, пользование которым обходится значительно дороже, чем Starlink. В случае с Украиной значительную часть расходов взяло на себя правительство США, обеспечив компании Маска немалую прибыль. В свою очередь Пентагон получил больший контроль над доступом Украины к спутниковой связи.

Бывший заместитель министра обороны США Колин Кал, который тогда договаривался с SpaceX об этой сделке, позже рассказал The New Yorker, что цель соглашения заключалась в том, чтобы «не позволить Маску выключить рубильник».

Однако украинские военные в большинстве своем не перешли на Starshield и продолжили использовать обычные терминалы Starlink. Услуга стоит около 30 долларов в месяц, тогда как Starshield может стоить до 25 000 долларов.

Хотя правила Starlink запрещают военное использование сервиса, SpaceX не применяла этот запрет в Украине. Несмотря на официальные заявления о гражданском назначении Starlink, украинские военные активно использовали обычные терминалы.

«Они используют его для всего: беспилотников, командования и управления, тактической связи на поле боя», — сказал высокопоставленный американский военный офицер, описывая зависимость Украины от Starlink.

Украинские чиновники и эксперты сообщили The Atlantic, что менее 1% терминалов в зоне боевых действий в Украине — это Starshield. Остальные — обычные Starlink, в частности тысячи, закупленные Польшей и Германией.

«Официально их должны были использовать для гуманитарных нужд. Но все знали, что они попадут к военным», — рассказал собеседник, который вел переговоры с SpaceX от имени Украины.

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Благодаря иностранным донорам и коммерческому рынку военные могли получать столько терминалов Starlink, сколько им было нужно. Их устанавливали на беспилотники и запускали против россиян, не особо заботясь о затратах. Starshield, напротив, стоит гораздо дороже, а получить его можно только небольшими партиями через официальные правительственные каналы.

Этой весной американские военные столкнулись с подобной дилеммой на Ближнем Востоке. По сообщению Reuters со ссылкой на документы Пентагона, американские войска использовали Starshield для управления беспилотниками во время ударов по Ирану. Когда SpaceX об этом узнала, она повысила цену на услуги Starshield в регионе примерно с $5000 до $25 000 в месяц за терминал. Пентагон согласился платить.

В Украине Маск может попытаться применить аналогичную схему. Запретив военное использование Starlink, он мог бы заставить украинских военных и их иностранных союзников платить значительно больше за Starshield.

Ограничения Starshield для ВСУ — что известно

14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости Starlink. Связь военного пакета Starshield обрывалась при скорости свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахидами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина лишилась доступа к системе связи Starlink.

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24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до введения ограничений. По его словам, восстановление связи началось ночью, а уже утром скорость была достаточной для полноценной работы.