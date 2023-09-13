Илон Маск назвал новую причину блокировки Starlink в Крыму — санкции США 13 сентября, 09:58 Илон Маск (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что отказался включить спутниковую связь Starlink в оккупированном Крыму по просьбе Украины из-за «санкций США против России».



Об этом он сказал на конференции All-In Summit.

По словам Маска, для того, чтобы подключить Starlink на территории полуострова, нужно было получить разрешение от американского правительства.

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«Причина, по которой Starlink был отключен, на самом деле изначально заключалась в том, что США ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединения», — утверждает бизнесмен.

Маск рассказал, что получал звонки и сообщения от украинских официальных лиц и подключил бы систему, если бы имел прямой приказ от президента США, «но такого указа не поступало».

7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, что в 2022 году Илон Маск якобы тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на российский Черноморский флот.

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Вскоре Маск заявил, что не отключал спутниковую сеть, потому что она не была там активирована, но и отказал Украине ее подключить. По его словам, он стал бы «соучастником большого акта войны». Маск заявил, что гражданин США и не считает себя предателем из-за своего решения.

В ГУР заявили, что данные о причастности миллиардера к срыву атаки на флот россиян в Черном море следует проверить. В Сенате США требуют расследовать действия Маска.