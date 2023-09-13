Илон Маск назвал новую причину блокировки Starlink в Крыму — санкции США
Илон Маск (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что отказался включить спутниковую связь Starlink в оккупированном Крыму по просьбе Украины из-за «санкций США против России».
Об этом он сказал на конференции All-In Summit.
По словам Маска, для того, чтобы подключить Starlink на территории полуострова, нужно было получить разрешение от американского правительства.
«Причина, по которой Starlink был отключен, на самом деле изначально заключалась в том, что США ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединения», — утверждает бизнесмен.
Маск рассказал, что получал звонки и сообщения от украинских официальных лиц и подключил бы систему, если бы имел прямой приказ от президента США, «но такого указа не поступало».
7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, что в 2022 году Илон Маск якобы тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на российский Черноморский флот.
Вскоре Маск заявил, что не отключал спутниковую сеть, потому что она не была там активирована, но и отказал Украине ее подключить. По его словам, он стал бы «соучастником большого акта войны». Маск заявил, что гражданин США и не считает себя предателем из-за своего решения.
В ГУР заявили, что данные о причастности миллиардера к срыву атаки на флот россиян в Черном море следует проверить. В Сенате США требуют расследовать действия Маска.