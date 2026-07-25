Маск объяснил, как российские военные получили Starlink для войны против Украины

Российские войска начали использовать так называемые «серые» терминалы Starlink на фронте еще в 2023 году (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Российская армия не покупала терминалы Starlink напрямую у компании, а получала их контрабандным путем.

Об этом основатель SpaceX Илон Маск заявил в интервью The Economist.



По его словам, часть устройств сначала заказывали через Украину, а затем незаконно переправляли на оккупированные территории, где находились российские войска.

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«Мы никогда не продавали Starlink россиянам. Они получали терминалы, заказанные через Украину, а затем контрабандой перевозили их на восток Украины. В некоторых случаях их использовали для осуществления атак», — рассказал Маск.

Для блокировки таких устройств SpaceX совместно с украинскими властями внедрила так называемый белый список — перечень проверенных и разрешенных к использованию терминалов.

В то же время Маск признал, что это решение имело негативные последствия для части гражданских пользователей. По его словам, некоторые люди, использовавшие Starlink для работы или учебы, потеряли доступ к связи, поскольку их устройства не были внесены в список.

Российские войска начали использовать так называемые «серые» терминалы Starlink на фронте еще в 2023 году. В начале 2026 года сообщалось, что РФ также начала устанавливать их на беспилотники, чтобы управлять ими в режиме реального времени и пытаться обходить украинские средства противовоздушной обороны.

После обращения Министерства обороны Украины компания SpaceX ограничила работу непроверенных терминалов. В украинском оборонном ведомстве тогда заявляли, что потеря связи создала значительные проблемы для российских подразделений и повлияла на интенсивность их штурмовых действий.