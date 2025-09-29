Федоров отметил, что Польша продолжает финансировать терминалы Starlink в Украине (Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Президент Польши Кароль Навроцкий одобрил закон, предоставляющий правительству право и в дальнейшем покрывать расходы на абонплату терминалов Starlink для Украины, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Во время войны эта технология имеет критическое значение — чтобы больницы, школы, критическая инфраструктура и прифронтовые регионы оставались на связи», — написал Федоров.

Реклама

Он отметил, что сейчас в Украине работают более 50 тысяч терминалов Starlink, из которых более 29 тысяч передали польские партнеры.

Федоров поблагодарил министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского и все правительство Польши за солидарность и устойчивую поддержку Украины.

В августе руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что Украина не потеряет доступ к терминалам Starlink, предоставленных Польшей, несмотря на вето президента Кароля Навроцкого.

По его словам, вето не отключает Украину от интернета Starlink, поскольку расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а проект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, «поддерживает это положение вещей».

25 августа Кшиштоф Гавковский заявил, что Украина может потерять доступ к Starlink из-за вето президента Польши.

Польша с 2022 года закупает терминалы Starlink для Украины и оплачивает их работу.

В марте 2025 года Гавковский сообщал, что власти Польши работают над закупкой дополнительных комплектов спутниковой интернет-системы Starlink для нужд Украины.