Маск заявил, что Starlink должен оставаться гражданским проектом, чтобы не стать законной целью для атак

«Это действительно одна из главных причин, почему Starlink должен оставаться гражданским проектом. Его можно использовать для обеспечения военной инфраструктуры, но не для осуществления однозначно наступательных ударов, которые делали бы сам Starlink законной целью для ответного удара», — написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию, в которой говорилось о том, что Россия может уничтожать спутники в космосе и создать так большое облако космического мусора.

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По его словам, если противник уничтожит спутники Starlink, это повлечет за собой «цепную реакцию разрушений, которая создала бы огромное количество обломков и сделала бы космическое пространство непригодным для использования».

Обвинение Маска в адрес украинских военных

24 октября американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования Starlink, применив систему для ударов беспилотниками, которые привели к гибели людей, и эту «лазейку» закрыли на прошлой неделе.

«Использование Starlink — гражданского коммерческого сервиса — для нанесения ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не было разрешено, и не должно быть. Starshield — это другая система, которая находится под контролем правительства США. Им и решать, как его использовать. Украинские военные нарушили условия использования Starlink, применив систему для ударов беспилотниками, которые привели к гибели людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», — говорится в заявлении Маска, опубликованном на его странице в соцсети X.

Маск подчеркнул, что Starlink остается критически важным для обороны Украины «поскольку это единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить взрывом».

После этого советник президента Сергей (Флеш) Бескрестнов назвал «очень странным» тот факт, что Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине. По словам Флеша, начиная с зимы 2026 года, на все терминалы Starlink на территории Украины (включая оккупированные районы) распространяется ограничение скорости перемещения — 70−90 км/ч. Кроме того, на территории России спутниковая связь Starlink не работает.

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«Таким образом, мы ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОММЕРЧЕСКИЙ STARLINK для ударов дипстрайками и мидлстрайками», — заявил Бескрестнов.

Волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, комментируя обвинения Маска, заявил, что для того чтобы любой спутниковый терминал мог работать во время движения, необходимо было вносить его в специальный список и подключать к военной системе Starshield. Стерненко добавил, что использовать гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках было технически невозможно, а все миссии беспилотников, нуждавшихся в спутниковой связи, могли осуществляться только с использованием Starshield.