Зеленский хотел поговорить с Маском после введения ограничений на работу Starlink, но SpaceX не вышла на связь

Зеленский заявил, что не смог связаться с Маском после ограничений Starlink (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после введения ограничений в работе терминалов Starlink для украинских военных он не общался с генеральным директором SpaceX Илоном Маском. По его словам, когда он пытался связаться с бизнесменом, в компании не ответили на запрос.

Об этом глава государства рассказал 2 ноября в интервью PBS News.

Зеленский отметил, что в начале полномасштабного вторжения России Маск поддерживал контакты как с ним, так и с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент Украины подчеркнул, что благодарен бизнесмену за обеспечение Украины системой Starlink, и неоднократно отзывался о нем положительно.

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«Но иногда его прежние сигналы в наш адрес, в адрес Украины… Я имею в виду, что его позиция не является проукраинской. Да, именно такое впечатление у меня сложилось», — говорит он.

Глава государства добавил, что хотел бы возобновить общение с Маском и обсудить с ним ряд вопросов. В частности, он пытался связаться с бизнесменом после недавних ограничений в работе Starlink, однако в SpaceX на контакт не вышли.

Ограничения Starshield для ВСУ — что известно

14 октября украинская сторона сообщила об ограничениях скорости Starlink. Связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась при скорости свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина потеряла доступ к связи Starlink.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, восстановление связи началось ночью, а уже к утру скорость была достаточной для полноценной работы.