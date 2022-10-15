Литва предлагает союзникам вместе профинансировать работу Starlink в Украине

15 октября, 20:13
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Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагает сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить счета за интернет от Starlink.

Об этом он написал в Twitter.

«Подключение у Интернету в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад», — заявил Ландсбергис.

Видео дня

https://twitter.com/GLandsbergis/status/1581302568583856128?s=20&t=zecNShTblihS46bqj_0AYA

Накануне появилась информация о том, что SpaceX Илона Маска сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу системы связи Starlink в Украине.

Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины.

В компании миллиардера сообщили, что до конца года нужно потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов.

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По данным Associated Press, SpaceX предлагает Пентагону взять финансирование Starlink в Украине на себя. Илон Маск также отклонил запрос украинской стороны на подключение Starlink для украинцев в Крыму.

В первые дни полномасштабной войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить станции спутникового интернета Starlink. За два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.

Заявлениям о прекращении финансирования Starlink в Украине предшествовали скандальные посты Маска в Twitter, в которых он предлагал Украине пойти на территориальные уступки России, обосновывая свой «мирный план» угрозой применения ядерного оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=hk_qE_242QA
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Интернет Литва Starlink Война России против Украины

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