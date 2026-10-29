В Пентагоне отказались расследовать ограничения Starlink и Starshield в Украине

Генеральный инспектор Министерства обороны США отказался проводить расследование перебоев в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине , несмотря на обращение девяти сенаторов от обеих партий.

Об этом 28 октября написала газета The Washington Post.

Четверо республиканцев и пятеро демократов попросили генерального инспектора выяснить, кто принял решение об ограничении спутниковой связи и были ли к этому причастны американские должностные лица. Сенаторы также хотели установить, повлияли ли перебои на обмен разведывательными данными и предупреждения об угрозах.

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В ответе от 27 октября генеральный инспектор сообщил, что эти вопросы относятся к компетенции Военно-воздушных сил США. Представительница его офиса Молли Халперн заявила, что обращение сенаторов было тщательно рассмотрено, однако решение может быть пересмотрено при появлении новой информации.

Сенатор-демократ Джин Шахин раскритиковала отказ от проведения независимого расследования. По ее словам, вызывает обеспокоенность тот факт, что генеральный инспектор не будет расследовать перебои в работе спутниковой связи, на которую Украина полагается для защиты гражданского населения.

Шахин также отметила, что администрация президента США Дональда Трампа и компания SpaceX предоставляли противоречивые объяснения причин ограничений. Она подчеркнула необходимость проведения независимой проверки, чтобы установить ответственность и предотвратить повторение подобных ситуаций.

Ограничение работы Starlink в Украине — главное

14 октября украинская сторона сообщила об ограничениях скорости Starlink в Украине. Связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование обстоятельств потери Украиной доступа к связи Starlink.

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24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений.